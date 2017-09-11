В Британии придумали способ защиты от террористов на автомобилях

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Британские власти намерены выложить на улицах в Лондоне специальные шипы для того, чтобы останавливать злоумышенников на автомобилях, планирующих таранить толпу людей. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт Службы столичной полиции Британии.

The Met's new equipment to help prevent attacks by hostile vehicles at public events https://t.co/5vkMiDqrKu pic.twitter.com/rmvLOFeiNq — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 10 сентября 2017 г.

Разработка с шипами получила название "Коготь". Как отмечают создатели, два человека способны развернуть на дороге такую конструкцию, способную остановить движущийся грузовик.

При наезде колеса автомобиля получат проколы, после чего сама сеть с шипами намотается на покрышки, и движение транспортного средства будет остановлено.

Как рассказали в полиции, первая сеть с шипами уже установлена рядом с правительственными ведомствами Великобритании на улице Уайтхолл.