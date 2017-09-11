В Швеции стартуют крупнейшие за последние 20 лет военные учения

СТОКГОЛЬМ, 11 сен – РИА Новости, Людмила Божко. Крупнейшие за последние 20 лет военные учения Aurora 2017 пройдут в Швеции с 11 по 29 сентября, говорится в сообщении для прессы Вооруженных сил Швеции.
"Aurora 2017 является первым для ВС и крупнейшим национальным учением более чем за 20 лет", — говорится в сообщении для прессы. Основными местами учений станут Стокгольм и его окрестности, шведский остров Готланд и город Гетеборг. Планируется участие около 40 гражданских учреждений, 19,5 тысячи военнослужащих Швеции. Помимо шведских военных в учениях примут участие и в общей сложности 1500 солдат из разных стран и, в частности, из Дании, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Литвы, а также из США и Франции. Во время учений будет отрабатываться сценарий действий Швеции в условиях нарастающего конфликта в регионе, противодействие квалифицированному противнику и взаимодействие с другими странами.
Необходимость подобных учений военные власти страны не раз поясняли в шведских СМИ тем, что решение об укреплении обороны принято парламентом, который счел, что за последние годы сильно изменилась международная ситуация.
Критика учений в Швеции
Отношение к начинающимся учениям в Швеции неоднозначное. Накануне учений шведская газета Dagens nyheter после анализа дискуссий в социальных сетях заметила, что многие критики воспринимают Aurora, как учения НАТО. Глава Минобороны страны Петер Хультквист, комментируя это, сказал изданию, что не согласен с такими утверждениями и напомнил, что Швеция остается свободной от каких-либо военных союзов.
Депутат шведского парламента от Левой партии Стиг Хенрикссон, курирующий вопросы обороны, сказал газете Expressen, что учения способствуют нарастанию беспокойства.
"Швеция таким образом активно содействует усилению спирали напряженности, вооружения и учений в нашем регионе. Это подтверждается тем, что одновременно проходят учения "Запад 17". Это рискованно для Швеции", — сказал политик.
Глава Минобороны Швеции не согласился и с этой критикой.
"Это не способствует какой-либо спирали напряженности. Он неправ в этом пункте. Речь идет об отработке шведской оборонной способности, и у нас на это есть право. Речь идет о нашей целостности, о нашем суверенитете. Я думаю, что очень хорошо, что мы проводим это учение", — пояснил изданию Хультквист.
Последовательным критиком учений в Швеции является и группа активистов, объединившаяся под названием "Останови Aurora".
Гетеборг станет одним из тех мест, где пройдут учения, и группа в период с 15 по 18 сентября планирует проводить свою мирную акцию протеста против учений и в защиту политики неприсоединения Швеции к военным альянсам. Сообщается, что акцию уже поддержали около 15 различных политических групп левой и христианской ориентации.
Выходящая в городе Гетеборг газета Göteborgs posten поинтересовалась у организаторов учений, как они относятся к планируемым протестам.
Другим критиком учений стал мирный лагерь "Åland 17", устроенный на Аландских островах в Финляндии с 8 по 10 сентября активистами за мир как из России, так и из Швеции. Как пояснили участники лагеря на своем сайте, около 30 защитников мира разных профессий – по 15 человек из каждой страны – собрались именно на демилитаризованной территории, чтобы обменяться мирными мнениями, укрепить контакты друг с другом и внести свой вклад не в военные, а в мирные учения. Время для такого лагеря выбрали не случайно, и оно совпало с двумя крупными учениями — шведскими Aurora и российско-белорусскими "Запад".