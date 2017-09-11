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В мире

В Швеции стартуют крупнейшие за последние 20 лет военные учения

01:3211.09.2017
(обновлено: 01:34 11.09.2017)
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© AP Photo / Tim FrecciaШведские спецназовцы. Архивное фотоШведские спецназовцы. Архивное фото
© AP Photo / Tim Freccia

СТОКГОЛЬМ, 11 сен – РИА Новости, Людмила Божко. Крупнейшие за последние 20 лет военные учения Aurora 2017 пройдут в Швеции с 11 по 29 сентября, говорится в сообщении для прессы Вооруженных сил Швеции.

Военнослужащие вооруженных сил Швеции. Архивное фото
© AP Photo / TT News Agency/Pontus Lundahl
Министр обороны Швеции выступил против членства страны в НАТО
Шведские власти называют их не только самыми крупными за последние десятилетия, а также уникальными для страны — они пройдут на море, на земле и в воздухе.

"Aurora 2017 является первым для ВС и крупнейшим национальным учением более чем за 20 лет", — говорится в сообщении для прессы. Основными местами учений станут Стокгольм и его окрестности, шведский остров Готланд и город Гетеборг. Планируется участие около 40 гражданских учреждений, 19,5 тысячи военнослужащих Швеции. Помимо шведских военных в учениях примут участие и в общей сложности 1500 солдат из разных стран и, в частности, из Дании, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Литвы, а также из США и Франции. Во время учений будет отрабатываться сценарий действий Швеции в условиях нарастающего конфликта в регионе, противодействие квалифицированному противнику и взаимодействие с другими странами.

Необходимость подобных учений военные власти страны не раз поясняли в шведских СМИ тем, что решение об укреплении обороны принято парламентом, который счел, что за последние годы сильно изменилась международная ситуация.

Критика учений в Швеции

Отношение к начинающимся учениям в Швеции неоднозначное. Накануне учений шведская газета Dagens nyheter после анализа дискуссий в социальных сетях заметила, что многие критики воспринимают Aurora, как учения НАТО. Глава Минобороны страны Петер Хультквист, комментируя это, сказал изданию, что не согласен с такими утверждениями и напомнил, что Швеция остается свободной от каких-либо военных союзов.

Самолеты Як-130 ВВС Белоруссии в ходе подготовки к учениям Запад-2017 в Могилевской области
© Sputnik / Виктор Толочко
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Понаехали, или "Запад" Западу – рознь
"Это шведские учения, приглашения от имени Швеции, шведский сценарий. Это не учения НАТО", — сказал он.

Депутат шведского парламента от Левой партии Стиг Хенрикссон, курирующий вопросы обороны, сказал газете Expressen, что учения способствуют нарастанию беспокойства.

"Швеция таким образом активно содействует усилению спирали напряженности, вооружения и учений в нашем регионе. Это подтверждается тем, что одновременно проходят учения "Запад 17". Это рискованно для Швеции", — сказал политик.

Глава Минобороны Швеции не согласился и с этой критикой.

"Это не способствует какой-либо спирали напряженности. Он неправ в этом пункте. Речь идет об отработке шведской оборонной способности, и у нас на это есть право. Речь идет о нашей целостности, о нашем суверенитете. Я думаю, что очень хорошо, что мы проводим это учение", — пояснил изданию Хультквист.

Последовательным критиком учений в Швеции является и группа активистов, объединившаяся под названием "Останови Aurora".

Город Стокгольм. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Швеция усилит сотрудничество с НАТО из-за "российской угрозы"
"Нас очень беспокоит усиление военного пыла и военной риторики. Мы много говорим о том, какая агрессивная Россия, но не о том, какой агрессивной является НАТО. Очевидно, что мы теряем ту небольшую свободу от альянсов, которая у нас есть, и это очень, очень, очень серьезно", — сказала шведской газете Göteborgs posten представитель группы Карин Утас Карлссон. По ее словам, в группе считают, что учения лишь ухудшают ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря.

Гетеборг станет одним из тех мест, где пройдут учения, и группа в период с 15 по 18 сентября планирует проводить свою мирную акцию протеста против учений и в защиту политики неприсоединения Швеции к военным альянсам. Сообщается, что акцию уже поддержали около 15 различных политических групп левой и христианской ориентации.

Выходящая в городе Гетеборг газета Göteborgs posten поинтересовалась у организаторов учений, как они относятся к планируемым протестам.

Солдаты танкового подразделения Бундесвера, архивное фото
© AFP 2017 / John MacDougall
Мнение: заявляя о "росте российской угрозы", глава BND не учел одного
"Проводить демонстрацию в защиту своих взглядов в Швеции – замечательно. Поэтому мы проводим учения. Это напрямую связано с решением в сфере обороны, принятом парламентом", — сказал изданию представитель по связям с общественностью учений Рикард Виссман, комментируя готовящиеся акции.

Другим критиком учений стал мирный лагерь "Åland 17", устроенный на Аландских островах в Финляндии с 8 по 10 сентября активистами за мир как из России, так и из Швеции. Как пояснили участники лагеря на своем сайте, около 30 защитников мира разных профессий – по 15 человек из каждой страны – собрались именно на демилитаризованной территории, чтобы обменяться мирными мнениями, укрепить контакты друг с другом и внести свой вклад не в военные, а в мирные учения. Время для такого лагеря выбрали не случайно, и оно совпало с двумя крупными учениями — шведскими Aurora и российско-белорусскими "Запад".

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