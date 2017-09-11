Жителей Флориды предупредили о сильных наводнениях и порывах ветра

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что в течение нескольких дней западную и центральную часть Флориды ожидают опасные порывы ветра и наводнения из-за урагана "Ирма".

"Ураган "Ирма" принесет за собой угрожающие жизни порывы ветра и штормовые волны во Флориду-Кис и значительную часть центральной и западной части Флориды сегодня ночью и в понедельник", — сообщила метеослужба в Twitter

Также ожидаются сильные осадки и наводнения в большей части Флориды и некоторых районах юго-восточного побережья США, сообщила метеослужба.

Ураган "Ирма" обрушился на юго-западную часть штата Флориды в воскресенье в 22.35 мск,. Через некоторое время метеорологи сообщили о снижении категории опасности урагана с третьей до второй.

Средняя скорость ветра урагана в данный момент составляет до 175 километров в час. В настоящее время центр урагана проходит через город Нейплс (округ Койлер, штат Флорида), уточняют метеорологи.

По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещены в 500 временных убежищах.