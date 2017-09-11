ЛОНДОН, 11 сен – РИА Новости. Законопроект об отмене законодательства Евросоюза на территории Великобритании, так называемый "Билль об отмене", поможет избежать хаоса во время Brexit, убежден британский министр по Brexit Дэвид Дэвис.

"Голосование против этого билля – это голосование за хаотичный выход из Европейского союза. Британские граждане не голосовали за сумятицу, не должен этого делать и парламент", — говорится в заявлении Дэвиса, поступившем в РИА Новости. Предполагается, что текст он зачитает в понедельник во время второго чтения законопроекта в палате общин.

Дэвис в очередной раз пролоббирует законопроект потому, что тот необходим для обеспечения стране "уверенности и стабильности". "Бизнес и отдельные граждане нуждаются в гарантии того, что неожиданных изменений в законах после дня выхода не будет и именно это обеспечивает "Билль об отмене", — сказано в заявлении.

"Без этого мы приблизимся к обрыву неопределенности, что не входит в чьи бы то ни было интересы", — считает Дэвис.

В соответствии с текстом законопроекта, около 12 тысяч законодательных норм, действующих в Евросоюзе, предлагается перенести в британское законодательство.

"Билль об отмене" — это по сути один из самых важных законодательных актов в стране за всю новейшую историю. Как это следует из названия, он позволит отменить британский Акт о Европейских сообществах 1972 года и прекратит юрисдикцию европейских судов в стране. Документ 1972 года стал основой для имплементации европейских законов в Великобритании.

Выход Великобритании из Евросоюза, так называемый Brexit, является беспрецедентным процессом: ранее из состава ЕС не выходило ни одно государство. Сецессию осуществляли полуавтономные государства, такие как Французский Алжир и Сен-Мартен (заморские сообщества Франции), а также Гренландия (принадлежит Дании). Евросоюз, по свидетельствам экспертов, продолжает оказывать экономическое воздействие на Гренландию.

Эксперты отмечают, что есть два способа выхода из ЕС. Первый способ предусматривает выход стран-участников Европейского союза в соответствии с Лиссабонским договором, второй — в одностороннем порядке. Принятие "Билля об отмене" фактически создает ситуацию выхода страны из ЕС в одностороннем порядке, однако пока британские законодатели этот момент не комментируют.