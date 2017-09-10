Маккейн рассказал о шансах на излечение от рака

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Американский сенатор Джон Маккейн высоко оценивает свои шансы на излечение от рака головного мозга. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN.

"Передо мной стоит вызов, но и раньше мне приходилось сталкиваться с разными проблемами. Я уверен, что мне удастся справиться и с этой", — заявил Маккейн.

Сенатор подтвердил, что у него диагностирована агрессивная форма рака, однако прогноз лечения, по его словам, "весьма оптимистичен", а результаты анализов "пока отличные".

В то же время Маккейн добавил, что не строит иллюзий по поводу скорого выздоровления и понимает, что "жизнь каждого, так или иначе, имеет свой конец".

В июле американский сенатор перенес операцию по удалению опухоли головного мозга. По информации агентства Рейтер, у политика диагностировали глиобластому — наиболее распространенную и агрессивную разновидность рака мозга. При отсутствии лечения средний срок жизни больных составляет несколько месяцев, при проведении химиотерапии и облучения — 15 месяцев. Однако у некоторых пациентов этот срок может достигать двух лет.