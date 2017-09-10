РИГА, 10 сен — РИА Новости. Рижанка Карина, которая проводила отпуск в американском штате Флорида во время, когда на США надвигался ураган "Ирма" и началась эвакуация, рассказала РИА Новости о своих переживаниях. "Было ощущение, что началась третья мировая война", — сказала, в частности, она.
"Мы были во Флориде, жили в Майами на берегу океана. Про ураган мы узнали заранее по новостям, но никто не придавал сначала ему сильное значение. В итоге спустя два дня в нашей гостинице повесили информацию о том, что надвигается шторм и надо обеспечить себя едой, свечами и водой. Мы сразу поехали закупать все необходимое. Магазины были как во время войны, вся вода с полок исчезла и половина еды также исчезла. Люди скупали все как ненормальные", — сказала Карина.
По ее словам, сначала никто всерьез не опасался приближающегося урагана. "Честно говоря, большинство думали, что будет просто сильный ветер и дождь и готовились к тому, чтобы посидеть несколько дней без электричества. Мы, как и все, всё закупили и ждали дальнейших новостей. На следующей день мы проснулись от того, что на всю гостиницу на английском и испанском языке передавали, что надо срочно убирать все с балконов, а желательно вообще покинуть город. В этот день была закрыта большая часть учреждений. Отменили рейсы на самолеты и поезда тоже ходили очень редко. Мы максимально быстро собрали вещи, в самый последний момент сняли машину и направились в Нью-Йорк", — сказала собеседница агентства.
Выбраться из Маями оказалос непросто, говорит она. "Машина обошлась нам недешево, так как почти все машины разобрали и оставались последние. Выбирать не приходилось. Пробки были огромные. Мы стояли в них по два-три часа. Машин из Флориды по направлению к Нью-Йорку было очень много. Все уезжали из города. Для тех, кто не мог уехать была проведена принудительная эвакуация и открыты бомбоубежища. Я впервые видела и участвовала в таком. Ощущение, будто начиналась третья мировая. Все наши родные и близкие очень паниковали, звонили нам из Латвии и говорили бежать оттуда, как можно быстрее. Провели мы в дороге 48 часов. Из-за больших пробок очень долго добирались. В итоге сейчас все хорошо. Мы в безопасности. Следим за новостями и ждем результатов. Вот так прошел наш отпуск в Майами", — рассказала Карина.
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Заколоченные отели и приют для животных – Флорида готовится к удару "Ирмы"
Ураган "Ирма" обрушился на остров Марко неподалеку от юго-западного побережья Флориды, сообщил Национальный метеорологический центр США.
Ранее метеослужба США сообщила, что категория опасности урагана "Ирма" снизилась с четвертой до третьей категории (наивысшая — пятый) при приближении к южной границе США и штату Флорида. Максимальные порывы ветра в данный момент достигают скорости 115 миль в час (185 км/час).
По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.
Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.
Острова Карибского бассейна первыми приняли на себя удар урагана "Ирма". За двое суток ураган уничтожил почти все здания на Барбадосе, есть разрушения на Британских Виргинских островах, Сен-Мартене, Сен-Бартелеми, Сент-Китсе и Невисе.
При прохождении "Ирмы" через французские Антильские острова скорость ветра в эпицентре урагана достигала 300 километров в час.
В среду ураган обрушился на сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции.
В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем были вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно пострадали объекты инфраструктуры.
Жертвами урагана на заморских территориях Франции стали четверо человек, порядка 50 получили ранения. Все погибшие проживали на острове Сен-Мартен.
Полное восстановление электроснабжения на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен потребует "недель и месяцев", заявил глава энергетической корпорации Electricite de France S.A. Жан-Бернар Леви.
Власти Доминиканской республики объявили "красный", максимальный уровень тревоги на территории 17 провинций страны в связи с приближением урагана, в этих районах была объявлена обязательная эвакуация населения. Еще в 12 провинциях был введен "желтый" уровень тревоги.
В связи с ураганом "Ирма" президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на американских Виргинских островах. Для восстановления пострадавшей после урагана инфраструктуры островам будет предоставлена федеральная помощь.
Ураган "Ирма" принес ливневые дожди и шквалистый ветер 7 сентября и в Пуэрто-Рико. Около 900 тысяч человек в результате стихии остались без света, почти 50 тысяч человек лишились воды.
Правительство Пуэрто-Рико сообщило о трех жертвах урагана. Пожилая женщина погибла, когда ее перевозили в приют, другая женщина скончалась от удара током. Мужчина погиб от полученных ранений в результате ДТП.
Губернатор принадлежащего США Пуэрто-Рико Рикардо Росселло объявил режим ЧП в связи с ураганом "Ирма". Для ликвидации последствий стихии на острове будут задействованы подразделения Национальной гвардии.
Международная федерация сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца выделила порядка 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за урагана, в дополнение к 120 тысячам франков, которые уже были направлены на устранение последствий в Антигуа и Барбуда и Сант-Китс и Невис. Активная подготовка к урагану идет на Кубе.
Готовятся к приближению урагана и на побережье США. Власти округа Майами-Дейд постановили эвакуировать жителей прибрежных районов в связи с приближением "Ирмы". "Указ об обязательной эвакуации действует для всех мобильных зданий, для всех домов в зоне A и B и частично для жителей зоны C", — говорится в сообщении. Эвакуации подлежат порядка 650 тысяч жителей округа. Организована эвакуация жителей побережья и в штате Джорджия.
Ураган к выходным должен достигнуть Флориды. С приближением "Ирмы" авиабилеты во всех крупнейших аэропортах штата уже закончились. Во Флориде закрывают школы, вузы и учреждения с пятницы по понедельник включительно, чтобы разместить пострадавших от урагана. Кроме того, в штате будут закрыты две атомные электростанции.
Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в страны Карибского бассейна, информировать клиентов о неблагоприятной метеорологической обстановке в регионе и о рекомендуемых мерах предосторожности.
На данный момент от урагана пострадали уже порядка 1,2 миллиона человек. По данным международной федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в результате разгула стихии в карибском бассейне погибли 10 человек.