Очевидец об эвакуации из Флориды: казалось, что началась третья мировая

РИГА, 10 сен — РИА Новости. Рижанка Карина, которая проводила отпуск в американском штате Флорида во время, когда на США надвигался ураган "Ирма" и началась эвакуация, рассказала РИА Новости о своих переживаниях. "Было ощущение, что началась третья мировая война", — сказала, в частности, она.

"Мы были во Флориде, жили в Майами на берегу океана. Про ураган мы узнали заранее по новостям, но никто не придавал сначала ему сильное значение. В итоге спустя два дня в нашей гостинице повесили информацию о том, что надвигается шторм и надо обеспечить себя едой, свечами и водой. Мы сразу поехали закупать все необходимое. Магазины были как во время войны, вся вода с полок исчезла и половина еды также исчезла. Люди скупали все как ненормальные", — сказала Карина.

По ее словам, сначала никто всерьез не опасался приближающегося урагана. "Честно говоря, большинство думали, что будет просто сильный ветер и дождь и готовились к тому, чтобы посидеть несколько дней без электричества. Мы, как и все, всё закупили и ждали дальнейших новостей. На следующей день мы проснулись от того, что на всю гостиницу на английском и испанском языке передавали, что надо срочно убирать все с балконов, а желательно вообще покинуть город. В этот день была закрыта большая часть учреждений. Отменили рейсы на самолеты и поезда тоже ходили очень редко. Мы максимально быстро собрали вещи, в самый последний момент сняли машину и направились в Нью-Йорк", — сказала собеседница агентства.

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Выбраться из Маями оказалос непросто, говорит она. "Машина обошлась нам недешево, так как почти все машины разобрали и оставались последние. Выбирать не приходилось. Пробки были огромные. Мы стояли в них по два-три часа. Машин из Флориды по направлению к Нью-Йорку было очень много. Все уезжали из города. Для тех, кто не мог уехать была проведена принудительная эвакуация и открыты бомбоубежища. Я впервые видела и участвовала в таком. Ощущение, будто начиналась третья мировая. Все наши родные и близкие очень паниковали, звонили нам из Латвии и говорили бежать оттуда, как можно быстрее. Провели мы в дороге 48 часов. Из-за больших пробок очень долго добирались. В итоге сейчас все хорошо. Мы в безопасности. Следим за новостями и ждем результатов. Вот так прошел наш отпуск в Майами", — рассказала Карина.

Ураган "Ирма" обрушился на остров Марко неподалеку от юго-западного побережья Флориды, сообщил Национальный метеорологический центр США.

Ранее метеослужба США сообщила, что категория опасности урагана "Ирма" снизилась с четвертой до третьей категории (наивысшая — пятый) при приближении к южной границе США и штату Флорида. Максимальные порывы ветра в данный момент достигают скорости 115 миль в час (185 км/час).

По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.