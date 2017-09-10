Саакашвили попал в базу данных "Миротворца"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" после того, как прорвал оцепление на польско-украинской границе вместе со своими соратниками. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Ранее Саакашвили, лишенный украинского гражданства, прорвался на территорию Украины через пропускной пункт "Шегини" при помощи толпы сторонников, которые смяли кордон силовиков и устроили драку с пограничниками. После этого политик отправился во Львов.