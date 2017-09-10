Саакашвили попал в базу данных "Миротворца"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" после того, как прорвал оцепление на польско-украинской границе вместе со своими соратниками. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

На сайте указано, что политика внесли в "черный список" за незаконное пересечение госграницы, а также за нападение на пограничников при исполнении служебных обязанностей.

Ранее Саакашвили, лишенный украинского гражданства, прорвался на территорию Украины через пропускной пункт "Шегини" при помощи толпы сторонников, которые смяли кордон силовиков и устроили драку с пограничниками. После этого политик отправился во Львов.