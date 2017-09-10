Госпогранслужба Украины просит незаконно перешедших границу вернуться в КПП

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины просит всех, что незаконно пересек границу в пункте пропуска на польской границе "Шегини", вернуться и оформить въезд.

Ранее погранслужба заявила о прорыве и массовом незаконном нарушении границы в КПП "Шегини", через который прошел бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники. По данным ведомства, во время потасовки на границе 12 бойцов Национальной полиции и 5 представителей Госпогранслужбы получили телесные повреждения.

"Администрация Госпогранслужбы обращается ко всем лицам, которые нарушили государственную границу Украины, прибыть в пункт пропуска "Шегини" для оформления факта законности пересечения границы", — говорится в сообщении Госпогранслужбы в Facebook.

В ведомстве также сообщили, что инцидентом с пересечение границы Саакашвили займется следственная группа военной прокуратуры совместно с Национальной полицией.

"На место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры которая совместно с Национальной полицией установит все обстоятельства незаконного массово нарушения границы и для их квалификации. Предварительно в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки нарушения ст. 332 (незаконное переправление лиц через госграницу — ред.) и 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов — ред.) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль.

​Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.