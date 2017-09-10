Саакашвили прорвался через украинскую границу с дракой

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили прорвали оцепление силовиков на пропускном пункте Шегини на украинско-польской границе, после чего экс-президент Грузии прорвался на территорию Украины. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

После того, как соратникам политика удалось прорвав оцепление пограничников, они побежали внутрь пункта пропуска. Оттуда к ним вышел Саакашвили, который затем проследовал на территорию Украины в окружении активистов.

Как сообщил корреспондент РИА Новости, после этого экс-губернатор сел с соратниками в автобус и уехал в сторону Львова. Сам Саакашвили позднее подтвердил, что действительно направляется именно в этот город.

"Я не знаю, я собирался просто предъявить паспорт… Сегодня мы соберемся во Львове, наверное, в ближайшем городе, и решим", — заявил политик в эфире украинского телеканала, отвечая на вопрос о том, как он собирается дальше "двигаться на Киев".

Незаконное пересечение границы

После того, как Саакашвили с соратниками направился в сторону Львова, Госпогранслужба Украины заявила о массовом незаконном пересечении границы в КПП "Шегини". В ведомстве отметили, что активисты подрались с сотрудниками нацполиции.

"Около 20.00 группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска "Шегини" устроила драку с представителями Национальной полиции и пограничной службы, ворвалась в пункт пропуска, нарушила государственную границу Украины и способствовала незаконному нарушению государственной границы группой лиц, среди которых были в том числе и депутаты", — говорится в сообщении украинских пограничников.

В ведомстве подчеркнули, что в результате столкновений несколько бойцов Национальной полиции Украины и пограничной службы получили травмы.

Драка и акция Femen

Саакашвили пытался попасть на Украину с утра, когда он написал в Facebook, что выезжает в пункт пропуска "Краковец". Навстречу ему из Львова отправилась колонна из примерно сотни автомобилей и микроавтобусов с соратниками. Добравшись до места назначения, они практически сразу устроили драку с "титушками" (провокаторами — ред.).

"Около 100 сторонников возмутило присутствие людей, которых они считают "титушками", — сообщил корреспондент "РИА Новости-Украина". Ситуацию помогла разрешить полиция, взяв в кольцо предполагаемых провокаторов.

Позднее у пункта пропуска появилась полуобнаженная активистка Femen, которая вышла на проезжую часть с портретом Саакашвили, бросила его и начала топтать. Несколько десятков полицейских увели ее в автомобиль.

Все тщетно

После этого начались масштабные задержания. Полицейские обратили внимание на группу приблизительно из ста человек в камуфляжной форме, которые двигались в сторону украинско-польской границы. Во время проверки стражи порядка обнаружили у задержанных газовые баллончики, стартовый пистолет, а также металлические предметы. По информации правоохранителей, четверо из задержанных имеют судимость.

Как оказалось, сторонники беглого экс-губернатора зря ждали его появления на украинской стороне. Власти заранее пообещали изъять у Саакашвили документы и отправить обратно в Польшу.

"На сегодняшний день Саакашвили имеет несколько украинских паспортов — внутренний и два иностранных. Согласно решению уполномоченного государственного органа, эти паспорта недействительны… То есть, изымаем паспорта, оформляем документы и возвращаем его на территорию государства, с которого он прибыл", — заявил украинскому "24 каналу" первый замглавы госпогранслужбы Украины Василий Серватюк.

Кроме того, был приостановлен пропуск автомобилей на КПП, где ожидалось прибытие Саакашвили, сообщил корреспондент РИА Новости.

"Лицо без права въезда"

Экс-президент Грузии, оценив сложившуюся ситуацию, решил пересесть на поезд "Интерсити". Но и тут его ждали трудности. Когда он со своими соратниками и журналистами сел в состав в польском Пшемышле, проводница объявила, что никто никуда не едет.

"В нашем поезде находится лицо без права въезда на территорию Украины. Поезд не поедет, пока это лицо не покинет поезд", — сообщили по громкой связи в вагонах. Как передал корреспондент РИА Новости с места событий, проводница, которая сделала это объявление, пояснила, что так распорядилось ее руководство.

Украинские полицейские при этом заявили, что не имеют никакого отношения к заминке с поездом. Как отмечается в сообщении МВД, движение железнодорожного транспорта находится вне компетенции ведомства.

Остальным пассажирам поезда, в котором находился Саакашвили, предложили добираться до Украины на автобусе. Госкомпания "Укрзализныця" сообщила, что соответствующий транспорт уже выехал.

"Ситуация с невозможностью курсирования поезда №715 Перемышль — Киев сложилась вследствие отказа лица, которое не имеет законных оснований для въезда в Украину, покинуть этот поезд", — пояснили в компании.

Сам Саакашвили сначала заявлял, что обратится в польскую полицию из-за требований покинуть поезд, и утверждал, что это "противоречит европейскому законодательству".

В дело, по некоторым данным, вмешалась даже официальная Варшава. "Есть информация, что польская сторона уже связалась с министром иностранных дел Украины с предложением разрешить украинскому составу покинуть польскую территорию и решить все вопросы уже на Украине", — написал депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем в Facebook.

Однако поезд с места так и не сдвинулся, и экс-президенту Грузии пришлось вернуться к первоначальному плану и поехать через автомобильный пункт пропуска.

"Я буду пытаться законно попасть в Украину. Для этого мне нужно вступить в контакт с украинскими пограничниками, а здесь, на вокзале, это сделать невозможно", — заявил Саакашвили, после чего отправился на автобусе в пограничный пункт пропуска "Шегини".

Человек без гражданства

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Поводом послужили "недостовернные данные", якобы поданные политиком при получении паспорта. Сам Саакашвили на тот момент находился в США. Грузинского гражданства его также лишили — как раз когда он получал украинское. На родине ему грозит до 11 лет тюрьмы.