В партии Саакашвили сообщили о планах собраться вечером во Львове

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Член партии "Движение новых сил", экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе сообщил про планы сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили собраться вечером в центре Львова возле здания горадминистрации.

Экс-губернатор Одесской области в воскресенье прорвался на территорию Украины из Польши и заявил, что направляется во Львов.

"Едем во Львов! У ратуши через час", — написал Сакварелидзе на своей странице в Facebook в воскресенье.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили ранее заявил, что намерен 10 сентября вернуться на Украину через пункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей. В воскресенье он поменял планы и решил вернуться на Украину поездом. Однако поездом въехать в страну Саакашвили не смог из-за противодействия железнодорожной компании "Укрзализныця". В конечном итоге он добрался до границы на автобусе, чтобы пересечь ее через пункт пропуска "Шегини". Политику при поддержке сторонников удалось прорваться через кордоны пограничников и правоохранителей и попасть на территорию Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.