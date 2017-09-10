В партии Саакашвили сообщили о планах собраться вечером во Львове

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Член партии "Движение новых сил", экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе сообщил про планы сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили собраться вечером в центре Львова возле здания горадминистрации.
Экс-губернатор Одесской области в воскресенье прорвался на территорию Украины из Польши и заявил, что направляется во Львов.
"Едем во Львов! У ратуши через час", — написал Сакварелидзе на своей странице в Facebook в воскресенье.
Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.