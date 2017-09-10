Основной удар урагана "Ирма" придется на город Санкт-Петербург

22:1510.09.2017
(обновлено: 22:36 10.09.2017)
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Ураган "Ирма" в ближайшие часы обрушится на город Санкт-Петербург в штате Флорида. Об этом свидетельствуют данные Национальной метеослужбы США.
По информации ведомства, мощность урагана, когда он достигнет населенного пункта, будет соответствовать четвертой категории опасности. После этого "Ирма" направится на север, в сторону столицы штата. К этому времени ураган ослабнет до третьего уровня опасности из пяти возможных.
По данным Национального центра США по слежению за ураганами, до Санкт-Петербурга дойдут штормовые волны, причем скорость ветра, возможно, превысит 33 метра в секунду, что соответствует максимальному показателю по шкале Бофорта.
"Ирма" приближается к США
Сейчас "Ирма" приближается к материковой части штата Флорида. Из районов, уже пострадавших от стихийного бедствия, эвакуированы тысячи человек. В частности, как ранее сообщили в нацгвардии США, сотни американцев вывезены на самолетах оборонного ведомтсва с острова Сен-Мартен в Карибском море.
Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Уже сейчас из-за порывов ветра более 76 тысяч людей остались без электричества, во многих населенных пунктах нарушено водоснабжение.
Остается только молиться
Президент США Дональд Трамп и губернатор штата Флорида Рик Скотт ранее призвали жителей атлантического побережья, на которое надвигается ураган, молиться и надеяться на лучшее.
"Президент сказал то же, что и я: лучшее, что можно предпринять — это помолиться за нас", — прокомментировал губернатор свой телефонный разговор с главой Белого дома в воскресенье утром.
Он также сообщил, что в Вашингтоне готовы оказать любую помощь штату. В пятницу экстренные службы начали эвакуацию населения. Несколько тысяч человек приведены в готовность, чтобы поддержать спасателей Флориды во время стихийного бедствия, добавил Скотт.
Девятиметровые волны
Ранее в воскресенье из-за урагана на кубинское побережье обрушились волны высотой девять метров. Скорость ветра в пригородах Гаваны достигала 121 километра в час.
По прогнозам метеорологов, "Ирма" будет представлять опасность для острова еще около суток. Местные СМИ рекомендуют жителям обращать внимание на предупреждения синоптиков и данные Национальной службы гражданской обороны.
В Кремле уже заявили, что Россия готова оказать помощь Гаване в ликвидации последствий разрушительного урагана.
Удар по Карибам
В четверг в международной федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) сообщили, что от урагана "Ирма" в странах Карибского бассейна пострадали порядка 1,2 миллиона человек, еще 26 миллионов находятся в зоне риска.
Сильнейший за последние десять лет ураган уничтожил почти все здания на Барбадосе и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико. Сообщения о разрушениях поступают с Британских Виргинских островов, Сен-Мартена, Сен-Бартелеми и Сент-Китс и Невис. По данным МФКК, 10 человек погибли.
"Люди на Карибах будут нуждаться в нашей помощи, чтобы противостоять урагану и его последствиям. Мы уже готовим самый крупный план реагирования сразу для нескольких стран. Красный Крест был в этих районах и до "Ирмы", и будет там, после того как ураган пройдет", — заявил региональный директор федерации Вальтер Котт.
Глава МЧС России Владимир Пучков предложил странам Карибского бассейна помощь в ликвидации последствий стихии. "Я хотел бы заверить, что чрезвычайная служба России готова предоставить любую необходимую помощь и поддержку в случае соответствующего обращения в правительство РФ", — говорится в телеграмме руководителя ведомства.
Острова Карибского бассейна первыми приняли на себя удар урагана "Ирма". За двое суток ураган уничтожил почти все здания на Барбадосе, есть разрушения на Британских Виргинских островах, Сен-Мартене, Сен-Бартелеми, Сент-Китсе и Невисе.
При прохождении "Ирмы" через французские Антильские острова скорость ветра в эпицентре урагана достигала 300 километров в час.
В среду ураган обрушился на сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции.
В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем были вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно пострадали объекты инфраструктуры.
Жертвами урагана на заморских территориях Франции стали четверо человек, порядка 50 получили ранения. Все погибшие проживали на острове Сен-Мартен.
Полное восстановление электроснабжения на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен потребует "недель и месяцев", заявил глава энергетической корпорации Electricite de France S.A. Жан-Бернар Леви.
Власти Доминиканской республики объявили "красный", максимальный уровень тревоги на территории 17 провинций страны в связи с приближением урагана, в этих районах была объявлена обязательная эвакуация населения. Еще в 12 провинциях был введен "желтый" уровень тревоги.
В связи с ураганом "Ирма" президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на американских Виргинских островах. Для восстановления пострадавшей после урагана инфраструктуры островам будет предоставлена федеральная помощь.
Ураган "Ирма" принес ливневые дожди и шквалистый ветер 7 сентября и в Пуэрто-Рико. Около 900 тысяч человек в результате стихии остались без света, почти 50 тысяч человек лишились воды.
Правительство Пуэрто-Рико сообщило о трех жертвах урагана. Пожилая женщина погибла, когда ее перевозили в приют, другая женщина скончалась от удара током. Мужчина погиб от полученных ранений в результате ДТП.
Губернатор принадлежащего США Пуэрто-Рико Рикардо Росселло объявил режим ЧП в связи с ураганом "Ирма". Для ликвидации последствий стихии на острове будут задействованы подразделения Национальной гвардии.
Международная федерация сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца выделила порядка 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за урагана, в дополнение к 120 тысячам франков, которые уже были направлены на устранение последствий в Антигуа и Барбуда и Сант-Китс и Невис. Активная подготовка к урагану идет на Кубе.
Готовятся к приближению урагана и на побережье США. Власти округа Майами-Дейд постановили эвакуировать жителей прибрежных районов в связи с приближением "Ирмы". "Указ об обязательной эвакуации действует для всех мобильных зданий, для всех домов в зоне A и B и частично для жителей зоны C", — говорится в сообщении. Эвакуации подлежат порядка 650 тысяч жителей округа. Организована эвакуация жителей побережья и в штате Джорджия.
Ураган к выходным должен достигнуть Флориды. С приближением "Ирмы" авиабилеты во всех крупнейших аэропортах штата уже закончились. Во Флориде закрывают школы, вузы и учреждения с пятницы по понедельник включительно, чтобы разместить пострадавших от урагана. Кроме того, в штате будут закрыты две атомные электростанции.
Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в страны Карибского бассейна, информировать клиентов о неблагоприятной метеорологической обстановке в регионе и о рекомендуемых мерах предосторожности.
На данный момент от урагана пострадали уже порядка 1,2 миллиона человек. По данным международной федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в результате разгула стихии в карибском бассейне погибли 10 человек.