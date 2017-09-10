Основной удар урагана "Ирма" придется на город Санкт-Петербург

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Ураган "Ирма" в ближайшие часы обрушится на город Санкт-Петербург в штате Флорида. Об этом свидетельствуют данные Национальной метеослужбы США.

По информации ведомства, мощность урагана, когда он достигнет населенного пункта, будет соответствовать четвертой категории опасности. После этого "Ирма" направится на север, в сторону столицы штата. К этому времени ураган ослабнет до третьего уровня опасности из пяти возможных.

По данным Национального центра США по слежению за ураганами, до Санкт-Петербурга дойдут штормовые волны, причем скорость ветра, возможно, превысит 33 метра в секунду, что соответствует максимальному показателю по шкале Бофорта.

"Ирма" приближается к США

Сейчас "Ирма" приближается к материковой части штата Флорида. Из районов, уже пострадавших от стихийного бедствия, эвакуированы тысячи человек. В частности, как ранее сообщили в нацгвардии США, сотни американцев вывезены на самолетах оборонного ведомтсва с острова Сен-Мартен в Карибском море.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Уже сейчас из-за порывов ветра более 76 тысяч людей остались без электричества, во многих населенных пунктах нарушено водоснабжение.

Остается только молиться

Президент США Дональд Трамп и губернатор штата Флорида Рик Скотт ранее призвали жителей атлантического побережья, на которое надвигается ураган, молиться и надеяться на лучшее.

"Президент сказал то же, что и я: лучшее, что можно предпринять — это помолиться за нас", — прокомментировал губернатор свой телефонный разговор с главой Белого дома в воскресенье утром.

Он также сообщил, что в Вашингтоне готовы оказать любую помощь штату. В пятницу экстренные службы начали эвакуацию населения. Несколько тысяч человек приведены в готовность, чтобы поддержать спасателей Флориды во время стихийного бедствия, добавил Скотт.

Девятиметровые волны

Ранее в воскресенье из-за урагана на кубинское побережье обрушились волны высотой девять метров. Скорость ветра в пригородах Гаваны достигала 121 километра в час.

По прогнозам метеорологов, "Ирма" будет представлять опасность для острова еще около суток. Местные СМИ рекомендуют жителям обращать внимание на предупреждения синоптиков и данные Национальной службы гражданской обороны.

В Кремле уже заявили, что Россия готова оказать помощь Гаване в ликвидации последствий разрушительного урагана.

Удар по Карибам

В четверг в международной федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) сообщили, что от урагана "Ирма" в странах Карибского бассейна пострадали порядка 1,2 миллиона человек, еще 26 миллионов находятся в зоне риска.

Сильнейший за последние десять лет ураган уничтожил почти все здания на Барбадосе и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико. Сообщения о разрушениях поступают с Британских Виргинских островов, Сен-Мартена, Сен-Бартелеми и Сент-Китс и Невис. По данным МФКК, 10 человек погибли.

"Люди на Карибах будут нуждаться в нашей помощи, чтобы противостоять урагану и его последствиям. Мы уже готовим самый крупный план реагирования сразу для нескольких стран. Красный Крест был в этих районах и до "Ирмы", и будет там, после того как ураган пройдет", — заявил региональный директор федерации Вальтер Котт.

Глава МЧС России Владимир Пучков предложил странам Карибского бассейна помощь в ликвидации последствий стихии. "Я хотел бы заверить, что чрезвычайная служба России готова предоставить любую необходимую помощь и поддержку в случае соответствующего обращения в правительство РФ", — говорится в телеграмме руководителя ведомства.