Клинтон рассказала об ошибке, помешавшей стать президентом США

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что главной ошибкой, которая не позволила ей победить на президентских выборах-2016, стало использование личной почты для рабочей переписки.

"Думаю, что главной ошибкой из тех, которые я совершила, было использование персональной электронной почты", — сказала Клинтон в интервью телеканалу CBS, комментируя свое поражение Дональду Трампу.

Экс-госсекретарь отметила, что ответственность за это несет она. "Я говорила об этом раньше и скажу еще раз, что ответственность лежит на мне. Это было преподнесено в столь негативном ключе, и я не могла выпутаться из этого, и это никогда не прекращалось", — сообщила Клинтон.

Хиллари Клинтон подвергли резкой критике за то, что, работая в госдепартаменте, она использовала личную почту и тем самым подвергала угрозе безопасность страны. Однако по итогам расследования ФБР Клинтон не были предъявлены обвинения. Тем не менее, этот факт, как считают многие аналитики, перетянул часть ее избирателей на сторону нынешнего президента США Дональда Трампа.