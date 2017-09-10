Саакашвили заявил, что направляется во Львов

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, прорвавшийся на территорию Украины вечером в воскресенье, заявил, что направляется во Львов.

"Я не знаю, я собирался просто предъявить паспорт… Сегодня мы соберемся во Львове, наверное, в ближайшем городе, и решим", — сказал Саакашвили в эфире украинского телеканала, отвечая на вопрос, как он намерен дальше "двигаться на Киев".

Лишенный украинского гражданства политик ранее заявил, что намерен 10 сентября вернуться на Украину через пункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей. В воскресенье он поменял планы и решил вернуться на Украину поездом. Однако поездом въехать в страну Саакашвили не смог из-за противодействия железнодорожной компании "Укрзализныця". В конечном итоге Саакашвили добрался до границы на автобусе, чтобы пересечь ее через пункт пропуска "Шегини". Этот КПП блокировали пограничники и Служба безопасности Украины (СБУ), но Саакашвили в окружении соратников удалось прорвать оцепление. Как передал корреспондент РИА Новости, экс-губернатор Одесской области сел с соратниками в автобус и уехал в сторону Львова.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.