Макрон намерен посетить пострадавший от урагана Сен-Мартен

Отель Mercure во французской части острова Сен-Мартен в Карибском море во время урагана Ирма

Отель Mercure во французской части острова Сен-Мартен в Карибском море во время урагана Ирма

ПАРИЖ, 10 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник прибудет на заморскую территорию страны — остров Сен-Мартен в Карибском море, пострадавший от урагана "Ирма", сообщил министр внутренних дел Жерар Коллон.

"Эммануэль Макрон утром во вторник посетит Сен-Мартен. Президентский самолет Aibus доставит туда материалы и предметы первой необходимости", — сказал Коллон после очередного совещания по ситуации на пострадавших территориях.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. В минувшую среду заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции, и имеющие славу места отдыха состоятельных путешественников, подверглись удару урагана "Ирма". Жертвами урагана уже стали более 20 человек.

В настоящий момент "Ирме" снова присвоена четвертая категория опасности из пяти возможных. Упавшая скорость ветра (до категории 3) после прохождения по территории Кубы вновь возросла до 130 миль (около 200 км/час). Ураган набрал силу в теплых океанских водах, через которые идет к побережью Флориды.