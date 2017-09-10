В России ответили Меркель на сравнение Крыма с ГДР

Канцлер Германии Ангела Меркель во время предвыборной встречи с избирателями в Мюнстере. 22 августа 2017

Канцлер Германии Ангела Меркель во время предвыборной встречи с избирателями в Мюнстере. 22 августа 2017

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела неверные исторические параллели между присоединением Крыма к России и разделением Германии после Второй мировой войны, заявил RT депутат Госсовета республики Владислав Ганжара.

"Это несравнимые вещи, потому что вопрос воссоединения Крыма с Россией исходил из волеизъявления крымчан, которые на протяжении всего периода нахождения полуострова в составе Украины желали вернуться назад", — сказал парламентарий.

Он также отметил, что западные политики, как правило, используют тему Крыма в своих собственных интересах. "К сожалению, спекуляции европейских политиков и бюрократов на теме крымского вопроса продолжаются", — резюмировал депутат.

Период искусственного разделения

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков также обратил внимание на некорректное сравнение.

"К сведению Меркель: если что и сравнивать с объединением Германии, так это воссоединение России с Крымом после периода искусственного разделения", — написал политик в Twitter.

Он посоветовал федеральному канцлеру не забывать о роли Москвы в процессе восстановления единого германского государства. "Не Киеву немецкий народ обязан своим единством", — добавил Пушков.

"Тут ничего не изменить"

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung отвергла возможность признания российского суверенитета над Крымом, сравнив ситуацию с периодом существования двух немецких государств.

"Если я, к примеру, слышу, что нужно просто признать российскую аннексию Крыма, я рассуждаю так: а что бы произошло, если бы тогда к нам в ГДР было бы такое отношение, под девизом "Германия поделена, тут ничего не изменить", — сказала она в беседе с журналистами.

Канцлер добавила, что считает "очень мужественной" позицию тех людей в ГДР, которые были готовы вести страну к объединению.

Развивать отношения с Россией

Ранее лидер немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер призвал "забыть" о ситуации с Крымом и развивать отношения с Россией, поощряя "промежуточные позитивные шаги".

Позже его поддержала сопредседатель фракции левых Сара Вагекнехт, заявив о необходимости возвращения к политике разрядки по отношению к Москве. Она также отметила, что европейцы должны адаптировать свою политику под собственные интересы вместо того, чтобы действовать в интересах США.

Кандидат в канцлеры от партии "Альтернатива для Германии" Александр Гауланд также поприветствовал инициативу лидера немецких либералов. "Признать Крым частью России — правильное решение. Мистер Линднер теперь это понял. Крым никогда не вернется в состав Украины. Санкции ничего не дадут", — заявил он.

Вопрос "закрыт окончательно"

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с исторической родиной проголосовали 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя.

Украина считает полуостров "временно оккупированной территорией". При этом в Москве неоднократно указывали на то, что жители Крыма и Севастополя в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".