Губернатор Флориды призвал объявить "Ирму" "крупным стихийным бедствием

Лодки на причале Саут-Бич во время прибытия урагана «Ирма» на юг шатата Флорида в Майами-Бич, США. 10 сентября 2017

Лодки на причале Саут-Бич во время прибытия урагана «Ирма» на юг шатата Флорида в Майами-Бич, США. 10 сентября 2017

ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Губернатор штата Флорида Рик Скотт обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом объявить ураган "Ирма" крупным стихийным бедствием. Об этом губернатор сообщил на пресс-конференции, которая проходила во Флориде.

"Я обратился к президенту Трампу (с призывом) объявить "Ирму" крупным стихийным бедствием", — сказал Рик Скотт.

Он также добавил, что уже получил прямую помощь от 16 штатов США и находится на постоянной связи с федеральным правительством. "Мы несколько раз говорили с президентом. Вчера и сегодня", — сказал губернатор.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

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Сейчас "Ирма" приближается к южной границе США и штату Флорида, где, по прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Планируется эвакуировать 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.

В настоящий момент "Ирме" снова присвоена четвертая категория опасности из пяти возможных. Упавшая скорость ветра (до категории 3) после прохождения по территории Кубы вновь возросла до 130 миль (около 200 км/час). Ураган набрал силу в теплых океанских водах, через которые идет к побережью Флориды.

В настоящий момент около двух миллионов потребителей остались без электричества из-за приближающегося урагана. Крупнейшая энергетическая компания Флориды FPL ожидает, что их количество увеличится в разы.