В Италии жертвами непогоды стали шесть человек, двое пропали без вести

РИМ, 9 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Число жертв непогоды, вызванной ливнями и сильным ветром в центральной части Италии, возросло до шести, два человека числятся пропавшими без вести, сообщили РИА Новости в службе Пожарной охраны области Тоскана.

"Четверо погибших были членами одной семьи: родители, дедушка и сын утонули, не сумев выбраться из помещения на цокольном этаже, где проживали. Из всей семьи спасти удалось их маленькую дочь", — сказал собеседник агентства.

По его словам, спасательные службы продолжают оказывать помощь населению, еще предстоит отреагировать на 200 обращений.

"Пятой жертвой стал мужчина, автомобиль которого смыло с дороги потоком грязи. В этом дорожном инциденте также тяжело пострадали двое человек. Шестой погиб в своем доме, накрытом оползнем. Поиски еще двух человек продолжаются", — сказал представитель пожарной службы.

​Мэр города Ливорно, наиболее сильно пострадавшего от стихии, заявил, что запросил вышестоящие власти о введении режима чрезвычайной ситуации.

"Ливорно разрушен непогодой, как никогда раньше", — написал Филиппо Ногарин в своем Twitter. Он также призвал жителей города свести к минимуму использование личного автотранспорта в связи с большим объемом производимых работ по ликвидации последствий наводнения и оказанию помощи пострадавшим.

Непогода обрушилась на центр Италии еще накануне вечером. За несколько часов в Ливорно выпало 400 мм осадков. Прекращено движение поездов на одной из железнодорожных линий, ряд автодорог перекрыты из-за упавших деревьев. В воскресенье потоки воды стали заливать и столицу страны.

Пожарная охрана сообщила о сотне выездов на ликвидацию последствий непогоды, кроме того, в результате обрушения крыши одной из автозаправок ранения получила семейная пара.

After a summer of drought in Italy the disasters caused by floods arrived. A thought for the victims… #Livorno pic.twitter.com/R1Aq9FF7Ik — angieharmoncorner (@AnnalisaShion) 10 сентября 2017 г.

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