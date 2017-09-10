На украинской границе Саакашвили встретил "спецназ в советской экипировке"

Шегини (Львовская обл.), 10 сен — РИА Новости. Украинские силовики заблокировали пункт пропуска "Шегини", через который экс-президент Грузии Михаил Саакашвили собирался въехать на Украину из Польши. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

Пограничники совместно с сотрудниками СБУ живой цепью перекрыли вход на пункт пропуска. Перед ними встали несколько десятков сторонников Саакашвили, в том числе депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Светлана Залищук и экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе. Они периодически поют украинский гимн, скандируют "Михаил, Михаил", "Вместе и до конца", "Позор".

На автодороге, ведущей к "Шегини", образовалась многокилометровая пробка. В свою очередь, польские пограничники просят не пользоваться этим пунктом пропуска, поскольку он заблокирован.

Сам Саакашвили заявил, что польские пограничники пропустили его через границу, но предупредили о том, что на украинской стороне его ждут проблемы. Саакашвили также рассказал, что в пункте пропуска "Шегини" его встретил спецназ "в экипировке Советского Союза и в железных щитах". "Дали приказ, закрыли полностью пропускной пункт для всех и намереваются нас не подпустить близко", — сказал экс-губернатор Одесской области во время выступления, которое транслировал украинский телеканал.

При этом он добавил, что не оставит попыток пересечь границу в этом пункте пропуска.

Саакашвили, лишенный украинского гражданства, ранее заявил, что намерен 10 сентября попасть на Украину через пункт пропуска "Краковец". В воскресенье он поменял планы и решил вернуться на Украину по железной дороге. Однако поезд "Интерсити", в котором находился бывший грузинский лидер, из польского Пшемысла так и не выехал, поэтому он отправился на автобусе в пункт пропуска Медыка, где его уже ждали сторонники.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.