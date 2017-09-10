В Совфеде раскритиковали постпреда Украины за слова о Чуркине

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Совете Федерации раскритиковали постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко за высказывания о бывшем российском коллеге Виталии Чуркине и его преемнике Василии Небензе и призвали дипломата извиниться.

"Его высказывания в отношении российских дипломатов совершенно неуместны, не соответствуют действительности. Тем более о Чуркине. Виталий Чуркин на протяжении всех лет своей работы в ООН делал все, чтобы Украина и Россия были дружественными государствами", — заявил в интервью RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По его мнению, Ельченко, как и другие представители Киева, на протяжении многих лет "демонстрирует абсолютно агрессивную политику к России".

Сенатор также считает, что восстановление контактов между Украиной и Россией возможно, однако этому процессу мешают киевские власти. "Все зависит от действий украинского руководства и их дипломатической службы", — резюмировал Цеков.

С двойным подтекстом

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич полагает, что слова постпреда Владимира Ельченко характеризуют не только позицию Киева, но и самого украинского дипломата.

"Все это более чем странно. Бросать подобные обвинения в адрес безвременно ушедшего из жизни коллеги вообще не принято среди дипломатов – тем более что эти обвинения совершенно безосновательны", — сказал сенатор.

Он также отметил, что смысл высказываний представителя украинской стороны не совсем ясен. "Не похоже, что таким образом он пытался сигнализировать России, что Украина может как-то скорректировать свою откровенно русофобскую позицию. Здесь нужны дела, а не слова, произнесенные к тому же с двойным, если не с тройным подтекстом", — подчеркнул Клинцевич.

По его мнению, заявления Ельченко неконструктивны. "Они характеризуют не только позицию Киева, но и личность самого украинского постпреда при ООН, что, конечно, будет взято на заметку его коллегами по этой международной организации", — заключил сенатор.

Ельченко должен извиниться

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter написал, что постпреду Украины при ООН следовало принести извинения за свои слова о российских дипломатах.

"Представитель Украины в ООН должен извиниться за свою бестактность. По профессии он дипломат. Идти по пути Парасюка и Фарион не делает ему чести", — заявил сенатор.

"Заметно изменился стиль"

Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко в интервью изданию "Укринформ" заявил, что постоянный представитель России в Совбезе Василий Небензя, по его мнению, демонстрирует "спокойный подход" к украинской проблеме. При этом его предшественника Виталия Чуркина Ельченко обвинил в "наглости и неприкрытой злости".

"Заметно, что очень резко изменился стиль (российской стороны – ред.), и, я сказал бы, к лучшему. Это, конечно, не означает изменения позиции России, но нет той наглости и неприкрытой злости по отношению к Украине, которую постоянно с огромным удовольствием демонстрировал покойный господин Чуркин", — сказал дипломат.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке от сердечного приступа 20 февраля. Дипломат умер за день до своего 65-летия. Новым постпредом в Совбезе назначен Василий Небензя.