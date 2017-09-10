США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

В Совфеде раскритиковали постпреда Украины за слова о Чуркине

18:3810.09.2017
0100
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПоследнее заседание Совета Федерации РФ весенней сессии. 25 июля 2017Последнее заседание Совета Федерации РФ весенней сессии. 25 июля 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Совете Федерации раскритиковали постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко за высказывания о бывшем российском коллеге Виталии Чуркине и его преемнике Василии Небензе и призвали дипломата извиниться.

Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В Киеве отметили отсутствие "наглости и злости" у постпреда России в ООН

"Его высказывания в отношении российских дипломатов совершенно неуместны, не соответствуют действительности. Тем более о Чуркине. Виталий Чуркин на протяжении всех лет своей работы в ООН делал все, чтобы Украина и Россия были дружественными государствами", — заявил в интервью RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По его мнению, Ельченко, как и другие представители Киева, на протяжении многих лет "демонстрирует абсолютно агрессивную политику к России".

Сенатор также считает, что восстановление контактов между Украиной и Россией возможно, однако этому процессу мешают киевские власти. "Все зависит от действий украинского руководства и их дипломатической службы", — резюмировал Цеков.

С двойным подтекстом

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич полагает, что слова постпреда Владимира Ельченко характеризуют не только позицию Киева, но и самого украинского дипломата.

Владимир Ельченко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Киев приготовил России "немало неожиданностей" к Генассамблее ООН

"Все это более чем странно. Бросать подобные обвинения в адрес безвременно ушедшего из жизни коллеги вообще не принято среди дипломатов – тем более что эти обвинения совершенно безосновательны", — сказал сенатор.

Он также отметил, что смысл высказываний представителя украинской стороны не совсем ясен. "Не похоже, что таким образом он пытался сигнализировать России, что Украина может как-то скорректировать свою откровенно русофобскую позицию. Здесь нужны дела, а не слова, произнесенные к тому же с двойным, если не с тройным подтекстом", — подчеркнул Клинцевич.

По его мнению, заявления Ельченко неконструктивны. "Они характеризуют не только позицию Киева, но и личность самого украинского постпреда при ООН, что, конечно, будет взято на заметку его коллегами по этой международной организации", — заключил сенатор.

Ельченко должен извиниться

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter написал, что постпреду Украины при ООН следовало принести извинения за свои слова о российских дипломатах.

"Представитель Украины в ООН должен извиниться за свою бестактность. По профессии он дипломат. Идти по пути Парасюка и Фарион не делает ему чести", — заявил сенатор.

"Заметно изменился стиль"

Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко в интервью изданию "Укринформ" заявил, что постоянный представитель России в Совбезе Василий Небензя, по его мнению, демонстрирует "спокойный подход" к украинской проблеме. При этом его предшественника Виталия Чуркина Ельченко обвинил в "наглости и неприкрытой злости".

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Архивное фото
© AP Photo / Seth Wenig
Генассамблея ООН проведет встречу в память о Чуркине

"Заметно, что очень резко изменился стиль (российской стороны – ред.), и, я сказал бы, к лучшему. Это, конечно, не означает изменения позиции России, но нет той наглости и неприкрытой злости по отношению к Украине, которую постоянно с огромным удовольствием демонстрировал покойный господин Чуркин", — сказал дипломат.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке от сердечного приступа 20 февраля. Дипломат умер за день до своего 65-летия. Новым постпредом в Совбезе назначен Василий Небензя.

Жизненный путь Виталия Чуркина
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Жизненный путь Виталия Чуркина
Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена