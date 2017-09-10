Ураган "Ирма" нанесет удар по Санкт-Петербургу

Ураганы Ирма и Хосе в Атлантическом океане на спутниковом снимке. Архивное фото

Ураганы Ирма и Хосе в Атлантическом океане на спутниковом снимке. Архивное фото

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ураган "Ирма" через несколько часов обрушится на город Санкт-Петербург во Флориде. Об этом свидетельствуют данные Национальной метеослужбы США.

По информации ведомства, когда ураган достигнет города, его мощность будет соответствовать четвертой категории опасности. После этого "Ирма" направится на север, в сторону Таллахасси. К этому времени ураган ослабнет до третьего уровня из пяти возможных.

По данным Национального центра США по слежению за ураганами, на Санкт-Петербург могут обрушиться штормовые волны, причем скорость ветра может превысить 33 метра в секунду. По шкале Бофорта этот показатель соответствует урагану или 12 баллам из 12 возможных.

Накануне губернатор Флориды Рикк Скотт призвал жителей штата эвакуироваться, так как ураган "Ирма" надвигается быстрее, чем люди успевают эвакуироваться. По его словам, стихия вызовет волны высотой три с половиной метра. Скотт добавил, что если такая волна накроет дом, находящиеся в нем люди не выживут. Он отметил, что экстренные службы уже не смогут спасти тех, кто отказался от эвакуации, как только стихия ударит по региону.