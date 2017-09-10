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Ураган "Ирма" нанесет удар по Санкт-Петербургу

Сюжет:
Последствия урагана "Ирма" (102)
18:0210.09.2017
(обновлено: 18:17 10.09.2017)
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© AP Photo / NOAAУраганы Ирма и Хосе в Атлантическом океане на спутниковом снимке. Архивное фотоУраганы Ирма и Хосе в Атлантическом океане на спутниковом снимке. Архивное фото
© AP Photo / NOAA

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ураган "Ирма" через несколько часов обрушится на город Санкт-Петербург во Флориде. Об этом свидетельствуют данные Национальной метеослужбы США.

Полицейский на улице Гаваны во время прохождения урагана Ирма. 9 сентября 2017
© REUTERS / Stringer
Ураган "Ирма" обрушил на столицу Кубы девятиметровые волны
По информации ведомства, когда ураган достигнет города, его мощность будет соответствовать четвертой категории опасности. После этого "Ирма" направится на север, в сторону Таллахасси. К этому времени ураган ослабнет до третьего уровня из пяти возможных.

По данным Национального центра США по слежению за ураганами, на Санкт-Петербург могут обрушиться штормовые волны, причем скорость ветра может превысить 33 метра в секунду. По шкале Бофорта этот показатель соответствует урагану или 12 баллам из 12 возможных.

Накануне губернатор Флориды Рикк Скотт призвал жителей штата эвакуироваться, так как ураган "Ирма" надвигается быстрее, чем люди успевают эвакуироваться. По его словам, стихия вызовет волны высотой три с половиной метра. Скотт добавил, что если такая волна накроет дом, находящиеся в нем люди не выживут. Он отметил, что экстренные службы уже не смогут спасти тех, кто отказался от эвакуации, как только стихия ударит по региону.

Другие Карибы: последствия урагана "Ирма"
© REUTERS / Alvin BaezОстрова Карибского бассейна первыми приняли на себя удар урагана "Ирма". За двое суток ураган уничтожил почти все здания на Барбадосе, есть разрушения на Британских Виргинских островах, Сен-Мартене, Сен-Бартелеми, Сент-Китсе и Невисе.Ураган Ирма в городе Сан-Хуан в Пуэрто-Рико
© REUTERS / Alvin Baez
Острова Карибского бассейна первыми приняли на себя удар урагана "Ирма". За двое суток ураган уничтожил почти все здания на Барбадосе, есть разрушения на Британских Виргинских островах, Сен-Мартене, Сен-Бартелеми, Сент-Китсе и Невисе.
© REUTERS / National Weather Service National Hurricane CenterПри прохождении "Ирмы" через французские Антильские острова скорость ветра в эпицентре урагана достигала 300 километров в час.Ураган Ирма, приближающийся к Пуэрто-Рико, на спутниковом снимке
© REUTERS / National Weather Service National Hurricane Center
При прохождении "Ирмы" через французские Антильские острова скорость ветра в эпицентре урагана достигала 300 километров в час.
© REUTERS / Netherlands Ministry of DefenceВ среду ураган обрушился на сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции.Последствия урагана Ирма на острове Сен-Мартен в Карибском море
© REUTERS / Netherlands Ministry of Defence
В среду ураган обрушился на сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции.
© REUTERS / Alvin BaezВ результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем были вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно пострадали объекты инфраструктуры.Ураган Ирма в Фахардо, Пуэрто-Рико
© REUTERS / Alvin Baez
В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем были вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно пострадали объекты инфраструктуры.
© REUTERS / Netherlands Ministry of Defence- Gerben van EsЖертвами урагана на заморских территориях Франции стали четверо человек, порядка 50 получили ранения. Все погибшие проживали на острове Сен-Мартен.Последствия урагана Ирма на острове Сен-Мартен в Карибском море
© REUTERS / Netherlands Ministry of Defence- Gerben van Es
Жертвами урагана на заморских территориях Франции стали четверо человек, порядка 50 получили ранения. Все погибшие проживали на острове Сен-Мартен.
© REUTERS / Alvin BaezПолное восстановление электроснабжения на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен потребует "недель и месяцев", заявил глава энергетической корпорации Electricite de France S.A. Жан-Бернар Леви.Ураган Ирма в Фахардо, Пуэрто-Рико
© REUTERS / Alvin Baez
Полное восстановление электроснабжения на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен потребует "недель и месяцев", заявил глава энергетической корпорации Electricite de France S.A. Жан-Бернар Леви.
© REUTERS / Ricardo RojasВласти Доминиканской республики объявили "красный", максимальный уровень тревоги на территории 17 провинций страны в связи с приближением урагана, в этих районах была объявлена обязательная эвакуация населения. Еще в 12 провинциях был введен "желтый" уровень тревоги.Член комитета по чрезвычайным операциям следит за траекторией движения урагана Ирма в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
© REUTERS / Ricardo Rojas
Власти Доминиканской республики объявили "красный", максимальный уровень тревоги на территории 17 провинций страны в связи с приближением урагана, в этих районах была объявлена обязательная эвакуация населения. Еще в 12 провинциях был введен "желтый" уровень тревоги.
© REUTERS / Ron GurneyВ связи с ураганом "Ирма" президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на американских Виргинских островах. Для восстановления пострадавшей после урагана инфраструктуры островам будет предоставлена федеральная помощь.Последствия урагана Ирма в заливе Паракита, Виргинские острова
© REUTERS / Ron Gurney
В связи с ураганом "Ирма" президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на американских Виргинских островах. Для восстановления пострадавшей после урагана инфраструктуры островам будет предоставлена федеральная помощь.
© AP Photo / Carlos GiustiУраган "Ирма" принес ливневые дожди и шквалистый ветер 7 сентября и в Пуэрто-Рико. Около 900 тысяч человек в результате стихии остались без света, почти 50 тысяч человек лишились воды.Последствия урагана Ирма на острове Кулебра, Пуэрто-Рико
© AP Photo / Carlos Giusti
Ураган "Ирма" принес ливневые дожди и шквалистый ветер 7 сентября и в Пуэрто-Рико. Около 900 тысяч человек в результате стихии остались без света, почти 50 тысяч человек лишились воды.
© REUTERS / Alvin BaezПравительство Пуэрто-Рико сообщило о трех жертвах урагана. Пожилая женщина погибла, когда ее перевозили в приют, другая женщина скончалась от удара током. Мужчина погиб от полученных ранений в результате ДТП.Мужчина идет с зонтом во время урагана Ирма в Фахардо, Пуэрто-Рико
© REUTERS / Alvin Baez
Правительство Пуэрто-Рико сообщило о трех жертвах урагана. Пожилая женщина погибла, когда ее перевозили в приют, другая женщина скончалась от удара током. Мужчина погиб от полученных ранений в результате ДТП.
© REUTERS / Alvin BaezГубернатор принадлежащего США Пуэрто-Рико Рикардо Росселло объявил режим ЧП в связи с ураганом "Ирма". Для ликвидации последствий стихии на острове будут задействованы подразделения Национальной гвардии.Мужчина на пляже в Лукильо, Пуэрто-Рико
© REUTERS / Alvin Baez
Губернатор принадлежащего США Пуэрто-Рико Рикардо Росселло объявил режим ЧП в связи с ураганом "Ирма". Для ликвидации последствий стихии на острове будут задействованы подразделения Национальной гвардии.
© REUTERS / Alvin BaezМеждународная федерация сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца выделила порядка 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за урагана, в дополнение к 120 тысячам франков, которые уже были направлены на устранение последствий в Антигуа и Барбуда и Сант-Китс и Невис. Активная подготовка к урагану идет на Кубе.Мужчины зеделывают окна автомагазина на острове Пуэрто-Рико в ожидании урагана Ирма. 5 сентября 2017
© REUTERS / Alvin Baez
Международная федерация сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца выделила порядка 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за урагана, в дополнение к 120 тысячам франков, которые уже были направлены на устранение последствий в Антигуа и Барбуда и Сант-Китс и Невис. Активная подготовка к урагану идет на Кубе.
© AFP 2017 / Michele Eve SandbergГотовятся к приближению урагана и на побережье США. Власти округа Майами-Дейд постановили эвакуировать жителей прибрежных районов в связи с приближением "Ирмы". "Указ об обязательной эвакуации действует для всех мобильных зданий, для всех домов в зоне A и B и частично для жителей зоны C", — говорится в сообщении. Эвакуации подлежат порядка 650 тысяч жителей округа. Организована эвакуация жителей побережья и в штате Джорджия.Очередь в супермаркете в Северном Майами
© AFP 2017 / Michele Eve Sandberg
Готовятся к приближению урагана и на побережье США. Власти округа Майами-Дейд постановили эвакуировать жителей прибрежных районов в связи с приближением "Ирмы". "Указ об обязательной эвакуации действует для всех мобильных зданий, для всех домов в зоне A и B и частично для жителей зоны C", — говорится в сообщении. Эвакуации подлежат порядка 650 тысяч жителей округа. Организована эвакуация жителей побережья и в штате Джорджия.
© AP Photo / Alan DiazУраган к выходным должен достигнуть Флориды. С приближением "Ирмы" авиабилеты во всех крупнейших аэропортах штата уже закончились. Во Флориде закрывают школы, вузы и учреждения с пятницы по понедельник включительно, чтобы разместить пострадавших от урагана. Кроме того, в штате будут закрыты две атомные электростанции.Водители направляются к северу от Ки-Ларго, штат Флорида, США
© AP Photo / Alan Diaz
Ураган к выходным должен достигнуть Флориды. С приближением "Ирмы" авиабилеты во всех крупнейших аэропортах штата уже закончились. Во Флориде закрывают школы, вузы и учреждения с пятницы по понедельник включительно, чтобы разместить пострадавших от урагана. Кроме того, в штате будут закрыты две атомные электростанции.
© AFP 2017 / Helene ValenzuelaРостуризм призывает туроператоров, реализующих туры в страны Карибского бассейна, информировать клиентов о неблагоприятной метеорологической обстановке в регионе и о рекомендуемых мерах предосторожности.Пассажиры ждут регистрации в аэропорту Поул-Караиб в Пуэнт-а-Питре, Гваделупа
© AFP 2017 / Helene Valenzuela
Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в страны Карибского бассейна, информировать клиентов о неблагоприятной метеорологической обстановке в регионе и о рекомендуемых мерах предосторожности.
© REUTERS / Ricardo RojasНа данный момент от урагана пострадали уже порядка 1,2 миллиона человек. По данным международной федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в результате разгула стихии в карибском бассейне погибли 10 человек.Последствия урагана Ирмав Нагуа, Доминиканская республика
© REUTERS / Ricardo Rojas
На данный момент от урагана пострадали уже порядка 1,2 миллиона человек. По данным международной федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в результате разгула стихии в карибском бассейне погибли 10 человек.
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