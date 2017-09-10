Греция настаивает на выплате Германией репараций за Вторую мировою войну

САЛОНИКИ, 10 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что Афины настаивают на выплате Германией репараций за ущерб, нанесенный во время немецкой оккупации, и возвращении так называемого оккупационного займа.

На пресс-конференции на 82-й Международной выставке в Салониках журналисты спросили Ципраса, какова позиция правительства относительно немецких репараций и что он думает об аналогичном требовании Польши.

"Позиция нашего правительства не изменилась. Вопрос ставится на самом высоком политическом уровне, на уровне президента республики. Мы правильно поступаем, что ставим проблему на институциональный уровень. Процесс идет вперед, я думаю, что в ближайшее время произойдут некоторые важные события", — сказал Ципрас.

"Что касается Польши, то если Польша решит урегулировать через Европейский суд, это создаст прецедент. Если вы выберете двусторонний уровень, это другое, и я думаю, она никуда не продвинется", — отметил греческий премьер.

При этом Ципрас сказал, что Греция не собирается зависеть от действий польского правительства в этом вопросе, и подверг критике позицию Варшавы в ЕС.

"Я не думаю, что на данном этапе наша страна будет отождествлять себя с политическим маневрированием польского правительства. Правительство Польши — я ни в коем случае не хочу судить его — не характеризуется приверженностью основополагающим ценностям ЕС. И особенно такой важной для нас ценности, как солидарность", — заявил Ципрас.

По оценке казначейства Греции, Германия должна выплатить не менее 278,7 миллиарда евро военных репараций за ущерб, нанесенный экономике страны во время оккупации в 1941-1944 годах и за принудительный "оккупационный" заем. Однако Германия отвергала все требования Афин возместить ущерб — немецкие чиновники утверждают, что их страна уже выполнила свои обязательства, выплатив 115 миллионов марок в 1960 году.