Трамп объявил ЧП в Пуэрто-Рико из-за урагана "Ирма"

Отель Mercure во французской части острова Сен-Мартен в Карибском море во время урагана Ирма

Отель Mercure во французской части острова Сен-Мартен в Карибском море во время урагана Ирма

ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение (ЧП) в Пуэрто-Рико и внес поправки в приказ о введении режима ЧП на Американских Виргинских островах в части доступа к федеральному финансированию из-за урагана "Ирма".

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Пуэрто-Рико и поручил направить этой территории федеральное финансирование по поддержанию усилий местных властей в восстановлении районов, затронутых ураганом "Ирма", начавшемся 5 сентября 2017 года и продолжающимся по сей день", — говорится в документе Белого дома, поступившего в распоряжение РИА Новости.

Кроме того Трамп подписал поправки в указ об объявлении чрезвычайного положения на Американских Виргинских Островах, которые также пострадали от этого стихийного бедствия.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

Сейчас ураган приближается в южной границе США и штату Флорида, где по прогнозам властей, от стихии в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. 6,3 миллиона жителей Флориды планируют эвакуировать.

Как заявил ранее губернатор Флориды Рик Скотт, президент США пообещал любую необходимую помощь от федеральных властей для восстановления штата после урагана.

Из-за приближающегося стихийного бедствия 819 тысяч жителей США уже остались без электричества. 127 тысяч человек размещено в 400 временных убежищах.

В настоящий момент "Ирме" снова присвоена четвертая категория из пяти возможных. Упавшая скорость ветра (до категории 3) после прохождения по территории Кубы вновь возросла — до 130 миль (около 200 км/час). Ураган набрал силу в теплых океанских водах, через которые идет к побережью Флориды.

Американские власти уже говорят о 23 погибших в результате урагана, 22 из них — на Карибах.