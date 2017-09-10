Ураган "Ирма" обрушил на столицу Кубы девятиметровые волны

Полицейский на улице Гаваны во время прохождения урагана Ирма. 9 сентября 2017

Полицейский на улице Гаваны во время прохождения урагана Ирма. 9 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Ураган "Ирма", прошедший у берегов Гаваны, обрушил на кубинскую столицу штормовой ветер с порывами до 121 км/ч и волны высотой до шести-девяти метров.

В целях безопасности движение транспорта на гаванской набережной Мелекон было закрыто.

По прогнозам метеорологов, "Ирма" будет представлять опасность для Кубы около суток. Местные СМИ рекомендуют кубинцам обращать внимание на предупреждения синоптиков и данные Национальной службы гражданской обороны.

Власти России уже заявили о готовности помочь стране в ликвидации последствий урагана.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Его жертвами уже стали более 20 человек. В субботу ураган "Ирма" ослаб с максимальной пятой категории до третьей, находясь над Кубой, и движется в западном направлении.