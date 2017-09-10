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Полиция не имеет отношения к задержке поезда с Саакашвили, заявили в Киеве

Сюжет:
Лишение Саакашвили украинского гражданства (135)
16:3810.09.2017
(обновлено: 16:39 10.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЭкс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в вагоне поезда на вокзале польского Пшемышля. 10 сентября 2017Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в вагоне поезда на вокзале польского Пшемышля. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Национальная полиция Украины не имеет отношения к задержке поезда "Интерсити" сообщением "Перемышль-Киев", в котором бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, намерен вернуться в страну, сообщает министерство внутренних дел Украины.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в вагоне поезда на вокзале польского Пшемышля. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Пассажирам поезда, в котором едет Саакашвили, предложили автобусы
Ранее сообщалось, что на территории Польши Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд, на котором он надеялся пересечь польско-украинскую границу. Он отказался выходить из вагона и заявил, что обратится в полицию, так как это противоречит европейскому законодательству. По данным ряда украинских СМИ, в поезде заявили, что его задерживают, так как от Нацполиции Украины поступила информация, что в поезде находится лицо без гражданства.

"Национальная полиция Украины не имеет никакого отношения к движению поезда "Интерсити" сообщением "Перемышль-Киев", — говорится в сообщении МВД в соцсети Facebook. Как отмечается в сообщении, движение железнодорожного транспорта находится вне компетенции полиции. "Кроме того, информируем, что Национальная полиция Украины не наделена полномочиями по любой деятельности на территории иностранных государств", — добавили в ведомстве.

Саакашвили, которого киевские власти ранее лишили украинского гражданства и который ранее объявил о намерении вернуться на Украину, в субботу заявил, что выезжает из Польши в сторону пограничного пункта пропуска "Краковец" во Львовской области. Позже представитель его партии "Движение новых сил" заявил, что Саакашвили будет пытаться проникнуть на Украину на поезде "Интерсити". На вокзале польского Пшемышля он сел в поезд, следующий до украинского Киева через Львов.

Сотрудники полиции у пункта пропуска Краковец на украинско-польской границе. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Через границу Польши и Украины, где ждут Саакашвили, не пропускают машины
Как передает корреспондент РИА Новости, на автомобильном пограничном пункте пропуска "Корчева-Краковец", через который Саакашвили надеялся покинуть Польшу, с утра стоит очередь длиной в несколько сотен метров из автомобилей преимущественно польской и украинской регистрации. Пограничники прекратили пропуск машин, границу проезжают только автобусы, очередь из легковых автомобилей не двигается.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что экс-президент Грузии предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

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