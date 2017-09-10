Саакашвили попросили покинуть поезд, в котором он ехал на Украину

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд "Интерсити", на котором он планирует пересечь польско-украинскую границу, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"В нашем поезде находится лицо без права въезда на территорию Украины. Поезд не поедет, пока это лицо не покинет поезд", — объявила проводница по громкой связи. Позже она пояснила, что состав остановлен по распоряжению ее руководства.

Политик уже заявил, что обратится в местную полицию, поскольку задержка поезда, по его словам, "противоречит европейскому праву".

На данный момент поезд "Интерсити", в котором находится Саакашвили, задержан почти на два часа на польской станции Пшемышль. Пассажиры начали покидать состав, некоторые из них пытаются убедить машинистов продолжить движение.

Из Польши на Украину

Утром в воскресенье стало известно, что сторонники Михаила Саакашвили разбили на украинско-польской границе палаточный лагерь. Около ста автомобилей и микроавтобусов отправились к пункту пропуска "Краковец", через который, как ранее сообщалось, на Украину должен был въехать экс-губернатор Одесской области.

Среди встречающих — депутаты Рады от фракции "Самопомощь" Егор Соболев и Семен Семенченко, а также парламентарии от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем и Светлана Залищук.

Пресс-центр Государственной пограничной службы Украины сообщил, что пограничники призывают митингующих в день приезда бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области соблюдать порядок в пунктах пропуска на границе с Польшей.

Позднее Саакашвили заявил, что намерен вернуться на Украину на скором поезде "Интерсити", который не останавливается на границе для проверки документов. Его соратники уже прибыли в населенный пункт Мостиска 2 во Львовской области, куда, как ожидается, около 18:00 по местному времени приедет лишенный украинского гражданства политик.

Вагон для журналистов

Представители Саакашвили заранее оповестили СМИ о том, что экс-президент Грузии проведет пресс-конференцию в четвертом вагоне поезда "Интерсити" сразу по прибытии на Украину. Для журналистов были зарезервированы билеты.

В поезде дежурят несколько съемочных групп, украинские СМИ ведут прямую трансляцию со станции Пшемышль, где простаивает состав с экс-губернатором.

Довести до конца

В понедельник Саакашвили усомнился в том, что Киев сможет помешать ему пересечь границу и пообещал "въехать в страну, встать во главе движения и довести дело до конца".

"Правительство Украины делает все для того, чтобы помешать мне попасть в страну. Ужесточен пограничный контроль, на границе мобилизована бронетехника, установлена колючая проволока. Это абсолютно беспрецедентный случай. Такие ужесточения не были даже у восточных европейских стран во время СССР. Такое происходит в истории впервые. Эти действия означают, что они меня очень боятся", — заявил он журналистам грузинского телеканала "Рустави 2".

Изъять паспорт

Ранее в погранслужбе Украины заявили, что намерены изъять у Саакашвили паспорта и выдворить его в Польшу, если тот все же ступит на территорию страны. "На сегодняшний день Саакашвили имеет несколько украинских паспортов – внутренний и два иностранных. Согласно решению уполномоченного государственного органа, эти паспорта не действительны. И у государственной пограничной службы Украины есть поручение изъять эти паспорта. То есть, изымаем паспорта, оформляем документы и возвращаем его (Саакашвили – ред.) на территорию государства, с которого он прибыл" — приводит слова замглавы погранслужбы Василия Серватюка украинский "24 канал".

В августе лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко призвал "расстрелять" Саакашвили в том случае, если он попытается вернуться в страну. "Нанимай лучших адвокатов и иди судись! Но границы моей страны — священны, неприкосновенны и на замке! Поэтому обращаюсь к нашим героическим пограничникам: без колебания стрелять на поражение против каждого, кто прорывает границу!" — сказал он.

Человек без гражданства

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации главы государства это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении.

Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он заявил о своем намерении вернуться на Украину. В Киеве неоднократно указывали на невозможность законного въезда экс-губернатора Одессы в страну.

В ноябре 2013 года Михаил Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Прокуратура страны заочно предъявила ему обвинения по четырем уголовным делам. Грузинская сторона несколько раз обращалась к Киеву с требованием задержать и экстрадировать Саакашвили. Киев заявил, что изучает запрос Грузии высылке экс-президента.