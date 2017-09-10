Трамп и глава Флориды советуют молиться за штат из-за надвигающейся "Ирмы"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и глава штата Флорида Рик Скотт считают, что теперь остается только молиться за регион, на который надвигается ураган "Ирма", заявил губернатор Флориды в интервью телеканалу CBS.

"Президент сказал то же, что и я: лучшее, что можно предпринять — это помолиться за нас", — прокомментировал губернатор свой телефонный разговор с главой государства в воскресенье утром.

Скотт отметил, что почти ежедневно выходит на связь с президентом. Трамп уже заявил губернатору о готовности оказать любую возможную помощь, федеральные власти предоставили все необходимое по запросу штата. Несколько тысяч человек приведены в готовность, чтобы поддержать службы Флориды в спасательных и восстановительных операциях, добавил губернатор.

Ураган четвертой категории "Ирма" сейчас приближается к материковой части Флориды. Из районов, уже пострадавших от урагана, эвакуированы тысячи человек. В частности, как ранее сообщила нацгвардия США, более тысячи граждан были эвакуированы с острова Сен-Мартен в Карибском море. По данным ведомства, люди с острова были вывезены авиацией министерства обороны США.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. К эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Из-за порывов ветра в штате уже более 76 тысяч людей остались без электричества, сообщил губернатор Скотт.