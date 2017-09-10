В МИД раскритиковали США за бездействие по палестино-израильскому вопросу

Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейром в Джидде. 10 сентября 2017

Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейром в Джидде. 10 сентября 2017

ДЖИДДА, 10 сен — РИА Новости. Одна из причин пробуксовки палестино-израильского урегулирования заключается в том, что администрация США до сих пор не сформировала свою позицию по этой проблеме, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ещё одна причина должна быть названа: до сих, несмотря на назначение специального представителя, который уже раз 20 посетил регион, США не сформулировали свою позицию по палестино-израильскому урегулированию", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

По его словам, Россия общается со всеми сторонами конфликта, в том числе со спецпредставителем США, с Израилем, и в ходе этих переговоров Москва напоминает о важности не терять из виду урегулирование этого конфликта.