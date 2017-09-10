Пушков раскритиковал Меркель за слова о Крыме и Германии

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель, которая сравнила присоединение Крыма к России с разделением Германии.

"К сведению Меркель: если что и сравнивать с объединением Германии, так это воссоединение России с Крымом после периода искусственного разделения", — написал сенатор в Twitter . Он добавил, что канцлеру Германии следовало бы не заниматься ложными сравнениями, а всместо этого вспомнить о роли Москвы в падении Берлинской стены.

"Не Киеву немецкий народ обязан своим единством", — говорится в записи.

Ранее канцлер ФРГ сравнила воссоединение Крыма с Россией с разделением Германии на ГДР и ФРГ.

"Я рассуждаю так: а что было бы, если бы тогда к нам в ГДР было бы такое отношение, под лозунгом "Германия поделена, тут ничего не изменить", — заявила Меркель, назвав позицию тех людей, которые были готовы вести страну к объединению "очень мужественной".

Ранее глава Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер предложил европейским странам закрыть глаза на изменение статуса Крыма и перейти к "выстраиванию отношений" с Россией вместо того, чтобы продолжать усиливать давление. Его инициативу поддержал также кандидат в канцлеры от партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд.