В Крыму ответили на слова Меркель о полуострове и ГДР

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Ангела Меркель провела исторически неверные параллели между присоединением Крыма к России и объединением Германии, заявил RT депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

В интервью газете Frankfurter Allgemeine федеральный канцлер отметила, что призывы признать " аннексию" Крыма — это все равно что во времена существования ФРГ и ГДР пытаться оставить все как есть вместо того, чтобы стремиться к объединению.

"Это несравнимые вещи, потому что вопрос воссоединения Крыма с Россией исходил из волеизъявления крымчан, которые на протяжении всего периода нахождения полуострова в составе Украины желали вернуться назад", — заявил он.

Депутат так же отметил, что воссоединение Германии было обусловлено объективной исторической ситуацией, как и объединение Крыма с Россией. "Но, к сожалению, спекуляции европейских политиков и бюрократов на теме крымского вопроса продолжаются", — добавил Ганжара.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с РФ проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.