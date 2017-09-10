СМИ: во Франции неизвестные застрелили четырех человек на вокзале

Сотрудники полиции на месте, где автомобиль наехал на группу военнослужащих в пригороде Парижа Леваллуа-Перре. 9 августа 2017

Сотрудники полиции на месте, где автомобиль наехал на группу военнослужащих в пригороде Парижа Леваллуа-Перре. 9 августа 2017

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На севере Франции неизвестные застрелили четырех человек, в том числе двоих детей, сообщает Le Parisien.

Aucun suspect en fuite, levage partiel du dispositif de sécurité, l'identification des victimes se poursuit dans la gare. #Noyon pic.twitter.com/gE1eJqePkT — terence ken (@edgard_ken) 10 сентября 2017 г.

​Инцидент произошел на железнодорожной станции в департаменте Уаз. Погибшие – местная жительница и двое ее детей трех и пяти лет. По предварительным данным, четвертая жертва – друг семьи.

По предварительным данным, нападавших было двое. Один покончил с собой после убийства, а другому удалось сбежать. Он объявлен в розыск.

Место происшествия оцеплено. Над территорией станции кружит вертолет, по периметру стоят вооруженные жандармы.