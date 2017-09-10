МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На севере Франции неизвестные застрелили четырех человек, в том числе двоих детей, сообщает Le Parisien.
Aucun suspect en fuite, levage partiel du dispositif de sécurité, l'identification des victimes se poursuit dans la gare. #Noyon pic.twitter.com/gE1eJqePkT— terence ken (@edgard_ken) 10 сентября 2017 г.
Инцидент произошел на железнодорожной станции в департаменте Уаз. Погибшие – местная жительница и двое ее детей трех и пяти лет. По предварительным данным, четвертая жертва – друг семьи.
По предварительным данным, нападавших было двое. Один покончил с собой после убийства, а другому удалось сбежать. Он объявлен в розыск.
Место происшествия оцеплено. Над территорией станции кружит вертолет, по периметру стоят вооруженные жандармы.
Un couple et deux enfants abattus à la gare de #Noyon— Courrier picard (@CourrierPicard) 10 сентября 2017 г.
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