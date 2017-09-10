Россия готова помочь Кубе в ликвидации последствий урагана "Ирма"

Полицейский на улице Гаваны во время прохождения урагана Ирма. 9 сентября 2017

Полицейский на улице Гаваны во время прохождения урагана Ирма. 9 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Россия готова оказать помощь Кубе в ликвидации последствий урагана, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Заколоченные отели и приют для животных – Флорида готовится к удару "Ирмы"

"Да, мы готовы. Глава МЧС вам уже предложил свою помощь. Готовы", — сказал Путин, отвечая на вопрос кубинского журналиста после того, как проголосовал на избирательном участке на муниципальных выборах в Москве.

Ранее сообщалось, что ураган "Ирма" ослаб до третьей категории, он продолжал продвигаться над северным побережьем Кубы.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Его жертвами уже стали более 20 человек. В субботу ураган "Ирма" ослаб с максимальной пятой категории до третьей, находясь над Кубой, и движется в западном направлении.