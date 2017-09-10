Израильские самолеты вызвали панику в Ливане, низко пролетев над Сайдой

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Израильские ВВС пролетели нетипично низко над ливанским городом Сайда, вызвав панику среди жителей, сообщает ливанское агентство новостей NNA.
Город находится в 30 километрах к югу от Бейрута на берегу Средиземного моря.
Как сообщал РИА Новости источник в Дамаске, ВВС Израиля нанесли удар по позициям армии Сирии 7 сентября из воздушного пространства Ливана. Сирийские военные заявили тогда, что жертвами удара стали два человека. Израиль официально инцидент не комментировал, но местные СМИ сообщили, что целью был центр, якобы связанный с разработкой химоружия.