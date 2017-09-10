Израильские самолеты вызвали панику в Ливане, низко пролетев над Сайдой

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Израильские ВВС пролетели нетипично низко над ливанским городом Сайда, вызвав панику среди жителей, сообщает ливанское агентство новостей NNA.

По данным агентства, самолеты на низкой высоте преодолели звуковой барьер, из-за чего в домах полопались стекла. Как отметил корреспондент агентства, из-за инцидента одна женщина упала в обморок на рынке.

Город находится в 30 километрах к югу от Бейрута на берегу Средиземного моря.

Как сообщал РИА Новости источник в Дамаске, ВВС Израиля нанесли удар по позициям армии Сирии 7 сентября из воздушного пространства Ливана. Сирийские военные заявили тогда, что жертвами удара стали два человека. Израиль официально инцидент не комментировал, но местные СМИ сообщили, что целью был центр, якобы связанный с разработкой химоружия.