В Одессу прибыл турецкий десантный корабль

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Десантный корабль военно-морских сил Турции "Байрактар" прибыл в порт Одессы с дружественным визитом, сообщает в воскресенье пресс-служба военно-морских сил ВС Украины.
"Сегодня, 10 сентября, в порт Одессы с дружественным визитом прибыл корабль ВМС Турции — большой десантный корабль "Байрактар" ("Bayraktar"), с курсантами Академии ВМС Турции на борту", — говорится в сообщении пресс-службы на Facebook.
Программа визита предусматривает протокольную встречу командования украинских военно-морских сил, экскурсии по городу и другие мероприятия.