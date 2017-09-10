В Одессу прибыл турецкий десантный корабль

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Десантный корабль военно-морских сил Турции "Байрактар" прибыл в порт Одессы с дружественным визитом, сообщает в воскресенье пресс-служба военно-морских сил ВС Украины.

"Сегодня, 10 сентября, в порт Одессы с дружественным визитом прибыл корабль ВМС Турции — большой десантный корабль "Байрактар" ("Bayraktar"), с курсантами Академии ВМС Турции на борту", — говорится в сообщении пресс-службы на Facebook.

Программа визита предусматривает протокольную встречу командования украинских военно-морских сил, экскурсии по городу и другие мероприятия.

По данным ведомства, в военно-морских силах Турции с 5 по 25 сентября проходит учебная практика курсантов под названием "Открытые морские тренировки", целью которой является приобретение практических навыков в управлении кораблем, эксплуатации систем механизмов и тому подобное. В рамках практики, кроме Одессы, корабль совершит подобные визиты и в некоторые другие порты Черного моря. Как отмечается, корабль "Байрактар" будет находиться в Одессе до 12 сентября.