Полиция призывает граждан Флориды не пытаться застрелить ураган "Ирма"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Житель Флориды, "от скуки" создавший в Facebook встречу с призывом стрелять в ураган "Ирма", набрал уже больше 26 тысяч сторонников, еще 53 тысячи "заинтересованы". Об этом сообщает The Telegraph.

"Сочетание стресса и скуки побудило меня организовать это мероприятие, — говорит его инициатор, 22-летний Рион Эдвардс. — Реакция стала для меня полным сюрпризом"

В информации о встрече в Facebook говорится следующее: "Так, значит, эта глупо выглядящая ветреная негодница "Ирма", как они говорят, подтянется к нам. Давайте покажем "Ирме", что мы стреляем первыми".

Мероприятие запланировано на 10 утра 10 сентября.

По словам Эдвардса, он никогда не думал, что эта "безумная идея" придется по душе кому-то, кроме него. "Это в некотором роде вышло из-под моего контроля", — добавил он.

По данным The Telegraph, в Facebook появилось еще несколько подобных встреч. Полиция округа Паско, расположенного в центральной Флориде, призвала не пытаться разделаться со стихий таким образом.

"Поясняем — не стреляйте в "Ирму". Так вы не заставите ее развернуться, но вызовете очень опасные побочные эффекты", — говорится на странице департамента в Twitter.

To clarify, DO NOT shoot weapons @ #Irma. You won't make it turn around & it will have very dangerous side effectshttps://t.co/CV4Y9OJknv — Pasco Sheriff (@PascoSheriff) September 10, 2017

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В настоящий момент ураган "Ирма", уже прокатившийся по Карибам и спровоцировавший девятиметровые волны в кубинской столице Гаване, подходил к американским берегам. По данным властей, эвакуации подлежат более шести миллионов жителей Флориды.