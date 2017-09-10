В ЛНР заявили, что силовики наращивают силы в Донбассе

ЛУГАНСК, 10 сен — РИА Новости. Подразделения ВС Украины наращивают силы в Донбассе, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Командование ВСУ, несмотря на школьное перемирие, продолжает нагнетать обстановку в регионе и проводит наращивание сил и средств в зоне так называемой "АТО", — заявил Марочко.

Он уточнил, что, по данным разведки ЛНР, в районе населенного пункта Лиман на территории одного из аграрных предприятий выявлены реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-27 "Ураган".

"В указанное место прибыли пять грузовых автомобилей с боекомплектом. При выгрузке, маркировка на реактивных снарядах (9М27К), указывала на то, что это кассетный боеприпас, что идет в разрез не только минским соглашениям, но и международным правовым актам", — дополнил спикер.