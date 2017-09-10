Саакашвили по громкой связи попросили сойти с поезда, следующего на Украину

Михаил Саакашвили и его сын Николай в поезде следующем из Польши. 10 сентября 2017

Михаил Саакашвили и его сын Николай в поезде следующем из Польши. 10 сентября 2017

ПШЕМЫШЛЬ (Польша), 10 сен — РИА Новости. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд, на котором он надеялся пересечь польско-украинскую границу, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

"В нашем поезде находится лицо без права въезда на территорию Украины. Поезд не поедет, пока это лицо не покинет поезд", — объявили по громкой связи в вагонах.

На вокзале польского Пшемышля Саакашвили сел в поезд, следующий до украинского Киева через Львов.

На вокзале он подтвердил журналистам, что намерен вернуться на Украину по украинскому паспорту и добиваться восстановления своих прав, в том числе гражданства Украины.

Позднее политик заявил, что обратится в польскую полицию из-за того, что его не хотят везти на поезде.

Изначально Саакашвили объявил, что выедет из Польши на Украину через автомобильный пограничный пункт пропуска "Корчева — Краковец". Здесь с утра стоит очередь в сотни метров из автомобилей преимущественно польской и украинской регистрации.

Пограничники прекратили пропуск машин и дают проезд только автобусам, очередь же легковых автомобилей не двигается.

Михаила Саакашвили лишил украинского гражданства президент страны Петр Порошенко. Это решение объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении.