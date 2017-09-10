ПШЕМЫШЛЬ (Польша), 10 сен — РИА Новости. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд, на котором он надеялся пересечь польско-украинскую границу, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
На вокзале польского Пшемышля Саакашвили сел в поезд, следующий до украинского Киева через Львов.
На вокзале он подтвердил журналистам, что намерен вернуться на Украину по украинскому паспорту и добиваться восстановления своих прав, в том числе гражданства Украины.
Позднее политик заявил, что обратится в польскую полицию из-за того, что его не хотят везти на поезде.
Пограничники прекратили пропуск машин и дают проезд только автобусам, очередь же легковых автомобилей не двигается.
Михаила Саакашвили лишил украинского гражданства президент страны Петр Порошенко. Это решение объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении.