В ДНР заявили о готовности обсуждать миротворческую миссию

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава ДНР Александр Захарченко выразил готовность обсуждать условия нахождения миротворческой миссии в Донбассе, об этом он заявил в интервью программе "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на НТВ.

"Мы же подразумеваем следующее: это охрана миссии ОБСЕ. Это не прямая миссия миротворческая. И мы готовы обсудить с Киевом эти условия по поводу нахождения миссии. Киеву нужно, жизненно необходимо просто забрать всю территорию, взять под контроль границу, ввести сюда какие-то войска", — сказал Захарченко.

Украинские власти уже давно призывают мировое сообщество ввести миротворческую миссию в Донбасс. По мнению Киева, миссия должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.

Киев и Москва уже внесли свои проекты резолюций по миротворцам.

Следите за хроникой украинского кризиса на сайте РИА Новости >>