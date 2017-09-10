В ДНР заявили о готовности обсуждать миротворческую миссию

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава ДНР Александр Захарченко выразил готовность обсуждать условия нахождения миротворческой миссии в Донбассе, об этом он заявил в интервью программе "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на НТВ.
Украинские власти уже давно призывают мировое сообщество ввести миротворческую миссию в Донбасс. По мнению Киева, миссия должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.
Киев и Москва уже внесли свои проекты резолюций по миротворцам.
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