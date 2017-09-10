В Саудовской Аравии объяснили, чего ждут от Катара для решения кризиса

ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 10 сен — РИА Новости. Эр-Рияд хочет от Дохи ясности и серьёзного подхода при решении кризиса в отношениях Катара со странами региона, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"По катарскому кризису цель наша ясна, мы неоднократно говорили об этом публично. Катар прекрасно знает, что от него требуется. Мы хотим ясности в позиции Катара и серьезности с их стороны в поиске решения этого кризиса, чтобы все это привело к реализации принципов, с которыми соглашаются все страны мира — не финансировать терроризм, не поддерживать экстремистов, не распространять ненависть, не вмешиваться во внутренние дела", — заявил аль-Джубейр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Саудовский министр подчеркнул, что Эр-Рияд принял ряд мер в отношении Катара и "будет продолжать действовать до тех пор, пока Катар не ответит на желание законности и желания стран Залива в том, что касается финансирования терроризма".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн выпустили совместное заявление после переговоров эмира Кувейта с президентом США, где отметили, что единственным способом урегулирования отношений с Катаром остается выполнение Дохой их 13 требований, в числе которых прекращение финансирования терроризма и вмешательства в дела других государств. Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.