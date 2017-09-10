На Кипре спасли более 300 сирийских беженцев, переправлявшихся из Турции

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Более 300 беженцев из Сирии спасены и доставлены на Кипр в ночь на воскресенье, сообщает издание Cyprus Mail.

По данным издания, ночью на Кипр были доставлены две лодки, на которых находилось 305 человек, среди них много женщин и детей. Одну лодку отбуксировали в Латхи, мигрантов со второй спасли и доставили в Като Пиргос, поскольку лодка находилась под угрозой затопления.

Одна женщина с маленьким ребенком были госпитализированы в качестве меры предосторожности. Кроме того, был задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в незаконном ввозе мигрантов.

На первой лодке находились 134 мигранта, включая 13 женщин и 29 несовершеннолетних детей. Предположительно, лодка отправилась из турецкого города Мерсин. На второй лодке находились 171 беженец, включая 17 женщин и 44 несовершеннолетних ребенка. Все беженцы будут доставлены в приемный центр в Никосии. После поступления информации о двух лодках были мобилизованы спасательные команды, три судна и вертолет.

Как отмечает издание "Филелефтерос", в том же районе обнаружена еще одна лодка, возможно на ней находятся мигранты.