ВСУ перебросили авиацию в районы у линии соприкосновения, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (101)

ДОНЕЦК 10 сен — РИА Новости. Командование Вооруженных сил Украины перебросило в район, близкий к линии соприкосновения в Донбассе, дополнительные единицы авиации, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Украинское командование перебрасывает в так называемую "зону АТО" дополнительные силы ВВС. На аэродром Краматорска прибыло четыре транспортно-боевых вертолёта Ми-8 и разведывательный самолёт Ан-30", — сказал он.

Басурин предостерег пилотов ВВС Украины от провокационных действий в отношении ДНР.

"Хочу предостеречь украинских пилотов и их командование от провокационных полётов вблизи линии разграничения и призвать их к строгому соблюдению Минских соглашений…", — сказал он.