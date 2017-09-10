В Париже прошла акция в поддержку режиссера Серебренникова

ПАРИЖ, 10 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Акция в поддержку российского режиссера Кирилла Серебренникова прошла днем в воскресенье в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Организаторами акции стали Национальный театр Шайо, Авиньонский театральный фестиваль и Национальный центр драмы "Нормандия-Руан".

"Кирилл — один из редких российских режиссеров, известных за рубежом и, в частности, во Франции, где в 2016 году он получил специальный приз Каннского кинофестиваля за фильм "Ученик"… В 2015 году его фильм "Измена" получил приз на фестивале в Венеции", — отмечают организаторы.

В воскресенье во дворец Шайо на площади Трокадеро пришли видные деятели французского искусства и культуры. Среди них — актер Жан-Мишель Риб, актрисы Бландин Пелисье и Изабель Карре, режиссер Арно Менье, глава Авиньонского фестиваля Оливье Пи, дирижер Марк Минковски, руководитель театра Шайо Дидье Дешам, журналистки Брижит Салино и Клер Шазаль, фотограф Оливье Чиаппа. Всего в акции приняли участие около 50 человек.

© РИА Новости / Виктория Иванова Акция в поддержку Серебренникова во Франции. 10 сентября 2017 © РИА Новости / Виктория Иванова Акция в поддержку Серебренникова во Франции. 10 сентября 2017

Собрание деятелей культуры и искусства прошло в типично французской расслабленной манере, для гостей был сервирован легкий фуршет — свежая выпечка, апельсиновый сок и шампанское.

Режиссер Кирилл Серебренников, экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и Малобродский являются фигурантами дела о мошенничестве с госсредствамии. В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".