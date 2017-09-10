В партии Саакашвили рассказали, как он собирается вернуться на Украину

КРАКОВЕЦ (Украина), 10 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернется на Украину из Польши поездом, заявил представитель партии "Движение новых сил", лидером которой он является.

Саакашвили, которого киевские власти ранее лишили украинского гражданства и который ранее объявил о намерении вернуться на Украину, в субботу заявил, что выезжает из Польши в сторону пограничного пункта пропуска "Краковец" во Львовской области.

"У нас изменения в планах. Михаил Саакашвили будет ехать поездом "Интерсити". Он выезжает в 14.07 (совпадает с мск)", — сказал представитель партии в воскресенье со сцены в палаточном городке, установленном соратниками Саакашвили неподалеку пункта пропуска "Краковец".

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.