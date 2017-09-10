В партии Саакашвили рассказали, как он собирается вернуться на Украину

КРАКОВЕЦ (Украина), 10 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернется на Украину из Польши поездом, заявил представитель партии "Движение новых сил", лидером которой он является.
"У нас изменения в планах. Михаил Саакашвили будет ехать поездом "Интерсити". Он выезжает в 14.07 (совпадает с мск)", — сказал представитель партии в воскресенье со сцены в палаточном городке, установленном соратниками Саакашвили неподалеку пункта пропуска "Краковец".
Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.