Через границу Польши и Украины, где ждут Саакашвили, не пропускают машины

ПШЕМЫШЛЬ (Польша), 10 сен – РИА Новости. Приостановлен пропуск автомобилей на границе Польши и Украины, где ожидается прибытие экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, передает корреспондент РИА Новости.
Саакашвили, которого киевские власти ранее лишили украинского гражданства и который ранее объявил о намерении вернуться на Украину, в субботу заявил, что выезжает из Польши в сторону пограничного пункта пропуска "Краковец" во Львовской области.
Как передает корреспондент РИА Новости, в польском пункте пропуска "Корчева" образовалась очередь из автомобилей преимущественно с польскими и украинскими номерами.
Пограничники в настоящее время пропускают только автобусы, очередь же легковых автомобилей не двигается. По словам граждан, они ожидают пропуска уже несколько часов и за это время пропустили лишь несколько автомобилей, в которых были маленькие дети.
Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.