Через границу Польши и Украины, где ждут Саакашвили, не пропускают машины

ПШЕМЫШЛЬ (Польша), 10 сен – РИА Новости. Приостановлен пропуск автомобилей на границе Польши и Украины, где ожидается прибытие экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, передает корреспондент РИА Новости.

По его данным, автомобили из Украины на территорию Польши также пока не въезжают.

Саакашвили, которого киевские власти ранее лишили украинского гражданства и который ранее объявил о намерении вернуться на Украину, в субботу заявил, что выезжает из Польши в сторону пограничного пункта пропуска "Краковец" во Львовской области.

Как передает корреспондент РИА Новости, в польском пункте пропуска "Корчева" образовалась очередь из автомобилей преимущественно с польскими и украинскими номерами.

Пограничники в настоящее время пропускают только автобусы, очередь же легковых автомобилей не двигается. По словам граждан, они ожидают пропуска уже несколько часов и за это время пропустили лишь несколько автомобилей, в которых были маленькие дети.

Пограничники не дают комментариев, но и не возражают против присутствия журналистов недалеко от границы.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.