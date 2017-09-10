Клинцевич ответил на слова постпреда Украины о Чуркине

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Заявления постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко, допустившего непозволительные высказывания о Виталии Чуркине, характеризуют не только позицию Киева, но и личность самого дипломата, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее Ельченко высказал мнение, что с назначением нового постоянного представителя России при ООН Василия Небензя стиль российской делегации при всемирной организации изменился "к лучшему" и стал "более спокойным", в частности, по отношению к Украине.
"Все это более чем странно. Бросать подобные обвинения в адрес безвременно ушедшего из жизни коллеги вообще не принято среди дипломатов – тем более что эти обвинения совершенно безосновательны", — сказал Клинцевич.
В целом заявления Ельченко, мягко говоря, не являются конструктивными, считает Клинцевич. "Они характеризуют не только позицию Киева, но и личность самого украинского постпреда при ООН, что, конечно, будет взято на заметку его коллегами по этой международной организации", — заключил сенатор.