Клинцевич ответил на слова постпреда Украины о Чуркине

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Заявления постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко, допустившего непозволительные высказывания о Виталии Чуркине, характеризуют не только позицию Киева, но и личность самого дипломата, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он был похоронен 24 февраля в Москве.

Ранее Ельченко высказал мнение, что с назначением нового постоянного представителя России при ООН Василия Небензя стиль российской делегации при всемирной организации изменился "к лучшему" и стал "более спокойным", в частности, по отношению к Украине.

"Все это более чем странно. Бросать подобные обвинения в адрес безвременно ушедшего из жизни коллеги вообще не принято среди дипломатов – тем более что эти обвинения совершенно безосновательны", — сказал Клинцевич.

По его словам, вообще трудно понять, какую цель преследовал постпред Украины при ООН своими заявлениями. "Не похоже, что таким образом он пытался сигнализировать России, что Украина может как-то скорректировать свою откровенно русофобскую позицию. Здесь нужны дела, а не слова, произнесенные к тому же с двойным, если не с тройным подтекстом", — подчеркнул он.

В целом заявления Ельченко, мягко говоря, не являются конструктивными, считает Клинцевич. "Они характеризуют не только позицию Киева, но и личность самого украинского постпреда при ООН, что, конечно, будет взято на заметку его коллегами по этой международной организации", — заключил сенатор.