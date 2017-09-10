Азербайджан отправил гуманитарную помощь беженцам из Мьянмы

Люди из народности рохинджа переходят на бангладешскую границу. 2 сентября 2017

Люди из народности рохинджа переходят на бангладешскую границу. 2 сентября 2017

АСТАНА, 10 сен – РИА Новости. Азербайджан направил гуманитарную помощь беженцам из Мьянмы, сообщил президент республики Ильхам Алиев.

"Мы категорически осуждаем преступления, совершаемые против мусульман и, в частности, недавние события в Мьянме, акты резни и массового насилия против мусульман рохинья", — сказал Алиев в ходе первого в истории саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям.

Он призвал международные организации, мировое сообщество, а также политических и религиозных лидеров предпринять шаги для разрешения ситуации в Мьянме.

"Хотел бы отметить, что 8 сентября гуманитарная помощь в объеме 100 тонн продовольствия была направлена из Азербайджана беженцам рохинья", — сообщил Алиев.

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа (рохинья) и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа, представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли.

Подробнее об истории религиозно-этнического конфликта в Мьянме читайте в справке РИА Новости >>