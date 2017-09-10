Азербайджан отправил гуманитарную помощь беженцам из Мьянмы

АСТАНА, 10 сен – РИА Новости. Азербайджан направил гуманитарную помощь беженцам из Мьянмы, сообщил президент республики Ильхам Алиев.
Он призвал международные организации, мировое сообщество, а также политических и религиозных лидеров предпринять шаги для разрешения ситуации в Мьянме.
"Хотел бы отметить, что 8 сентября гуманитарная помощь в объеме 100 тонн продовольствия была направлена из Азербайджана беженцам рохинья", — сообщил Алиев.
В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа, представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли.
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