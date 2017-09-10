Пушков потребовал у постпреда Украины при ООН извиниться за слова о Чуркине

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает, что постпред Украины при ООН Владимир Ельченко должен извиниться за высказывания о бывшем постпреде РФ при ООН Виталии Чуркине.
"Представитель Украины в ООН должен извиниться за свою бестактность. По профессии он дипломат. Идти по пути Парасюка и Фарион не делает ему чести", — написал Пушков в Twitter.
Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он был похоронен 24 февраля в Москве.