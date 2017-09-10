Погранслужба Украины намерена изъять у Саакашвили его паспорта

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины намерена изъять паспорта у экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и вернуть его в страну, из которой он прибыл, заявил в воскресенье первый замглавы ведомства Василий Серватюк.

Саакашвили, которого киевские власти ранее лишили украинского гражданства, в субботу заявил, что выезжает из Польши в сторону пограничного пункта пропуска "Краковец" во Львовской области.

"На сегодняшний день Саакашвили имеет несколько украинских паспортов – внутренний и два иностранных. Согласно решению уполномоченного государственного органа, эти паспорта не действительны. И у государственной пограничной службы Украины есть поручение изъять эти паспорта. То есть, изымаем паспорта, оформляем документы и возвращаем его (Саакашвили – ред.) на территорию государства, с которого он прибыл", — цитирует Серватюка сайт украинского "24 канала".

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.