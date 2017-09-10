СМИ рассказали о деталях антитеррористической операции в Каире

КАИР, 10 сен – РИА Новости, Маргарита Кислова. Девять террористов ликвидированы в результате спецоперации в районе эль-Агуза в Каире, также пострадали пять полицейских, сообщает официальное информагентство МЕНА со ссылкой на высокопоставленный источник в МВД Египта.

Утром в воскресенье полиция и бойцы египетского спецназа блокировали несколько улиц в районе эль-Агуза в Каире и начали антитеррористическую операцию. Сотрудники сил безопасности ворвались в две квартиры жилого дома, где скрывались подозреваемые. В момент задержания один из террористов попытался подорвать пояс смертника, но был ликвидирован. Убиты также еще восемь находившихся в помещении. По словам источника, в квартирах обнаружено много оружия и взрывчатых веществ. Ранения получили пять полицейских.

Позднее египетские СМИ сообщили, что перестрелка полицейских с террористами произошла также в районе эль-Харам в пригороде Каира, в результате инцидента есть задержанные.