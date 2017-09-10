В центральной части Италии из-за непогоды погибли пять человек

РИМ, 10 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Жертвами непогоды в центральной части Италии стали пять человек, сообщили РИА Новости в воскресенье в службе Пожарной охраны области Тоскана.

"Волна непогоды должна была пройти севернее и затронуть Лигурию, но воздушные потоки принесли ее к нам в Тоскану. Сильные дожди и ветры прошли в провинции Пиза, а затем в Ливорно. Мы направили туда сотрудников из других провинций, ожидается прибытие подразделения из соседних Марке и Эмилия-Романьи. На данный момент мы можем говорить о пяти погибших в Ливорно", — заявил собеседник агентства.

По его словам, четверо из них утонули: помещение на цокольном этаже, в котором они проживали, затопила вышедшая из берегов река. Причина гибели еще одного человека выясняется, скорее всего, она связана с сильнейшими ливнями, отметили в службе.

Непогода обрушилась на центр Италии еще накануне вечером. За несколько часов в Ливорно выпало 400 миллиметров осадков. Прекращено движение поездов на одной из железнодорожных линий, ряд автодорог перекрыты из-за упавших деревьев. В воскресенье утром потоки воды стали заливать и столицу страны. Подобные дожди в Риме обычно приводят к нарушениям в работе общественного транспорта, затоплению улиц и подземных переходов.