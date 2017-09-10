На границе с Польшей произошла стычка сторонников и противников Саакашвили

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Стычка между сторонниками бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и его противниками произошла рядом с пунктом пропуска "Краковец" на украинско-польской границе, сообщает в воскресенье "РИА Новости-Украина" со ссылкой на корреспондента.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили в субботу заявил, что выезжает из Польши, чтобы в воскресенье пройти через пограничный пункт пропуска "Краковец" во Львовской области. Он также неоднократно заявлял, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

"На украинской стороне границы произошла первая стычка. Около 100 сторонников (Саакашвили — ред.) возмутило присутствие людей, которых они считают "титушками" (провокаторами — ред.)", — говорится в сообщении. В ситуацию вмешалась полиция, она взяла в кольцо людей, которых сторонники Саакашвили называют провокаторами.

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины призывала митингующих в день приезда Саакашвили соблюдать порядок в пунктах пропуска на границе с Польшей.